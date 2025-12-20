Nuevamente el nombre del volante chileno Felipe Loyola emerge con fuerza en el mercado de fichajes. El futbolista que pertenece a Independiente tiene dos importantes ofertas para seguir su carrera en el fútbol sudamericano.

Ambos interesados jugarán copas internacionales en 2026. Mientras uno, Boca Juniors, regresa a la Copa Libertadores después de tres años; el otro, Santos, zafó del descenso en Brasil y verá acción en la próxima Sudamericana.

Mientras todo esto ocurre, en Huachipato se frotan las manos. Al poseer el 50 por ciento del pase de Loyola, tras revelarse el interés del Peixe en pagar US$6 millones de dólares por el 80% de la carta, recibirán en sus arcas una millonaria suma de dinero.

ver también La millonaria oferta que presentan por Felipe Loyola: gigante de Brasil lo quiere en sus filas

¿Cuánto recibirá Huachipato por venta de Loyola?

Si hacemos un sencillo cálculo matemático, en cuanto Independiente dé el visto bueno para la venta del chileno, ellos se quedarán con el 20% restante de su pase, por lo que los acereros perderán su porción ante una futura venta.

Sin embargo, si Loyola parte definitivamente al Santos, Huachipato recibirá US$3 millones de dólares por su parte de la ficha, de los cuales no recibirá la totalidad de la cifra, por un acuerdo con la anterior propiedad del club, a manos de Victoriano Cerda.

Pero en esta futura operación, la tienda de Talcahuano no tiene pito que tocar, pues depende exclusivamente de si el “Rojo de Avellaneda” decide venderlo, algo que su técnico Gustavo Quinteros quiere impedir a toda costa. Todo está por verse.

Publicidad

Publicidad

Los números del chileno durante 2025

Entre los dos torneos que tuvo en el año el balompié trasandino, la Copa Argentina y Sudamericana, Felipe Loyola disputó 42 encuentros y 3.325 minutos, en los que el ex Huachipato registró nueve goles, cinco asistencias y siete tarjetas amarillas.

Así acabó Independiente la temporada