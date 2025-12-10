Se acaba el año y con ello los clubes comienzan a afinar como enfrentarán la próxima temporada, donde Independiente tuvo un complejo año, que incluyo un cambio de técnico, y donde podría perder a una parte importante de sus figuras, entre ellas el jugador chileno Felipe Loyola.

El jugador aparece como uno de los más sondeados en este mercado de pases, donde su venta había sonado con fuerza el mercado invernal, pero nada pudo concretarse.

Por otra parte, Gustavo Quinteros dejó claro lo que quiere para el 2026, y se reveló que ya hay una decisión importante respecto a lo que pasará con Loyola.

¿Loyola dejará Independiente?

Según señaló el comunicador Lucas Scagliola, Martín Roldan del medio “Rojos de Pasión” señaló que los dirigentes buscarán mejorarle el contrato de manera considerable y que se posicione como el mejor pagado del plantel, agregando que “Gustavo Quinteros lo quiere si o si”.

Loyola llegó al Rojo el 2024 posicionándose como una figura firme en la oncena titular, donde acumula más de 60 partidos disputados y, debido a su desempeño, tiene contrato vigente hasta junio de 2028.

Loyola continuaría en Independiente la próxima temporada. (Photo by Christian Alvarenga/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Quinteros no quiere perder a Loyola

Tras la victoria contra Riestra, el DT de los Rojos fue consultado por la continuidad de Loyola. “Lo tiene que pensar bien porque está en un equipo grande y el año que viene vamos a ser protagonistas en todos los torneos”.

Añadiendo que tiene confianza en lo que será la temporada 2026. “Pero si ningún jugador se va, la idea es contar con este plantel“.

“Si algún jugador se va, trataremos de reemplazarlo y tratar de fortalecer algunos puestos. Dependerá de la clasificación a Copa. Tenemos un plantel capaz de pelear los primeros puestos”.

Publicidad