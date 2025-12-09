Es tendencia:
Mercado de pases

¡Se reencontraría con figuras de la Roja! Histórico club buscaría el fichaje de Vicente Pizarro

Revelan que uno de los grandes de Argentina tiene en carpeta al jugador de los albos para la próxima temporada.

Por Andrea Petersen

El club que buscaría a Vicente Pizarro para la próxima temporada.
Se terminó el Campeonato Nacional y con ello, Colo Colo cierra una de sus peores temporadas, al quedar fuera de toda competición internacional para el 2026. Tras esto, el equipo comienza a replantear lo que será el próximo ciclo, donde también se esperan grandes salidas, entre ellas la de Vicente Pizarro.

El jugador de 23 años tuvo una buena temporada, a pesar de los resultados colectivos, por lo que, al igual que el último mercado de pases, su nombre despertó el interés de distintos clubes y, recientemente, se reveló que un histórico de Argentina también lo tiene en carpeta.

El histórico club que buscará el fichaje de Vicente Pizarro

Según revela el comunicado Martín Roldan en el medio Rojos de Pasión, el jugador nacional está en carpeta de Independiente, club donde militan los chilenos Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral, para reforzar el mediocampo, agregando que el equipo “lo viene siguiendo desde principios de año”.

Pizarro, que también es Seleccionado Nacional, disputó 29 partidos este año, anotando en 7 oportunidades y dando 5 asistencias.

El sincero mea culpa de Pizarro

Tras el fin de temporada, donde Colo Colo cayó frente a Audax Italiano por 2 goles a 1 y perdiendo así toda opción de ingresar a una copa internacional para el 2026, el jugador conversó con TNT Sports e hizo un sentido mea culpa y entregó detalles de lo que se viene.

Uno lo sabe como jugador cuándo puede dar un poco más. Fue un año difícil, pasamos momentos a los que este equipo no está acostumbrado. Fue muy difícil afrontarlo. Se saca lección de todo, hay que ver en qué se puede mejorar. Colo Colo tiene que pelear fases importantes”.

Pizarro tiene contrato vigente con la escuadra alba, pero también dejó abierta la puerta para una posible salida durante este mercado. “Me formé acá, me siento muy a gusto. Tengo ganas de dar un paso en mi carrera si se da algo importante”.

Añadiendo que sin importar lo que pase pondrá sus energías en ayudar a Colo Colo. “Siempre voy a rendir al máximo acá y intentar dar todo por este club que me dio todo. No es momento de pensar en eso. Hay que asumir y pensar en lo que viene, pero siempre daré todo con esta camiseta”.

