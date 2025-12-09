Colo Colo cerró su terrible año de la peor manera posible, porque quedó fuera de toda competencia internacional para 2026. Ahora, la dirigencia tiene que tomar importantes determinaciones con este escenario en mente.

En primer lugar, los directores de Blanco y Negro deben definir el futuro de Fernando Ortiz. Este martes habrá una reunión en el Monumental para tomar una decisión sobre el entrenador, quien no pudo levantar al equipo.

Más tarde se tomarán decisiones en cuanto al plantel, considerando los jugadores que terminan contrato, los que vuelven de préstamo y los otros que no serán considerados para la siguiente temporada.

En cuanto a refuerzos, desde El Mercurio revelaron que las prioridades en fichajes para el próximo año son un arquero, cuatro defensas, un volante de salida y tres delanteros.

Colo Colo necesita reforzar todas sus líneas | Photosport

ver también El mea culpa de Esteban Pavez tras polémicos dichos sobre Colo Colo: “Fue un año de m…”

El armado del plantel de Colo Colo para la temporada 2026

Cabe recordar que Emiliano Amor, Mauricio Isla y Alexander Oroz terminan sus contratos en Colo Colo. Además, Sebastián Vegas finaliza su préstamo sin opción de compra, por lo que debería retornar a Monterrey.

Publicidad

Publicidad

Por el lado de quienes tienen contrato vigente, varios casos podrían ser evaluados, como el de Salomón Rodríguez, quien anotó apenas cuatro goles en esta temporada. El uruguayo buscaría una salida a préstamo.

Por último, hay una enorme lista de jugadores que terminan sus cesiones y cuyos futuros deben definirse, en donde aparecen nombres como Brayan Cortés (terminó su préstamo en Peñarol) y Cristián Zavala (concluyó su paso por Coquimbo Unido). ¿Serán considerados?