Funesto. Esa palabra define la campaña de Colo Colo en la temporada 2025, para que la que se reforzó para ganar todo y no cumplió con ninguno de los objetivos que se propuso.

Este domingo se selló una de las peores campañas del Cacique en su rica historia, justo en el año del centenario, porque tuvo la clasificación a la Copa Sudamericana en sus manos y no pudo tras caer en el Monumental por 2-1 ante Audax Italiano.

Hay muchos culpables del fracaso albo, pero uno de los apuntados directos es el entrenador Fernando Ortiz, que no le pudo sacar rendimiento al equipo y los partidos que ganó bajo su mandato fueron a equipos que luchaban en la parte baja de la tabla.

Gualberto Jara pide que Fernando Ortiz se vaya de Colo Colo

Para analizar el rendimiento del Tano Ortiz en Colo Colo en RedGol hablamos con Gualberto Jara, ex DT de los albos, quien pide la salida del argentino.

“Viendo el resultado, no fue capaz. No se vio nada bajo su mandato, al contrario, una defensa cada vez más insegura, rendimientos individuales muy bajos y un cierto desconcierto”, señaló el paraguayo.

“Había desconcierto en la conformación del equipo, en las posiciones de los jugadores, los cambios que efectuaba también. El cambio tan esperado con un nuevo entrenador no llegó”, agregó.

Por último, Gualberto Jara no dudó y señaló que Fernando Ortiz no debe seguir en Colo Colo en 2026.

“Debería partir. Los resultados, el rendimiento tanto individual como colectivo, no se dio. Colo Colo es un equipo que exige mucho, que tiene mucha presión en cuanto a los resultados, que decir este año que era el centenario, pero la pasamos realmente mal”, cerró.

