Lo que debía ser un partido para sumar confianza terminó dejando muchas más dudas en Colo Colo. El Cacique sufrió una dolorosa derrota por 2 a 1 en su amistoso ante Deportes Puerto Montt y los hinchas se inquietan por lo que pasa en el plantel.

Si bien con el equipo estelar las cosas se han visto mejor, los suplentes no han estado a la altura y es más lo que pierden que lo ganan. Una situación que dejó muy alarmado a Gualberto Jara, quien en conversación con RedGol no tuvo piedad.

“Hay una diferencia de equipo, jerarquía, tradición, historia, todo. No puedes perder ante un equipo así“, comenzó señalando el ex técnico interino de Colo Colo. “Por más amistoso que sea, no debería de perder“.

Para Gualberto Jara, las excusas por el DT ya no valen. “Es un tema que está ahí, anteriormente decíamos que era el trabajo técnico y después aparecen los jugadores que no aportaban, que desaparecían. Luego en el partido anterior se vieron cosas positivas y eso debería ir creciendo o fortaleciendo“.

En esa misma línea, el ex interino enfatizó en que Fernando Ortiz no pudo sacar nada al limpio. “Estos partidos ayudan para eso, tener una idea de juego, presionar, hacer goles, pero ocurrió lo contrario“.

Otro que no quedó al margen con lo ocurrido con Colo Colo fue Vladimiro Mimica, quien repasó a los jugadores. “Los amistosos para Colo Colo no deberían existir. Todo este plantel numeroso y rico que se pensó para luchar por la Copa Libertadores se ha ido desgranando como el choclo, reduciendo por una serie de razones“.

“Siempre es bueno darle posibilidad o tiraje a la chimenea para ver qué es lo que tiene abajo. Mucho se habla de la formación, que no se les da posibilidad, pero estos partidos son para ver qué material hay y con qué cuenta Colo Colo“, añadió.

Vladimiro Mimica no se quedó ahí y apuntó a la inversión que se hizo como para perder con un equipo de categorías por debajo. “Viendo todo lo que se ha gastado, se pensaba que era para disputar la Libertadores y hoy cae con Puerto Montt“.

Finalmente, el relator enfatizó en que Fernando Ortiz debe tener más claro el panorama sobre lo que puede tener a disposición en la cantera. “Esto lo debe aprovechar el técnico para ver qué tiene en las series formativas para pensar en lo que viene“.

Colo Colo saca conclusiones luego de un amistoso para el olvido ante Deportes Puerto Montt. El Cacique tiene mucho por mejorar si quiere pelear por copas internacionales y afina detalles para la recta final de la temporada, donde debe ganarlo todo.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo da vuelta la página de lo que fue la derrota con Deportes Puerto Montt para enfocarse en el reinicio del torneo. El próximo domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas el Cacique visita a Coquimbo Unido buscando tres puntos de oro.

Así marcha Colo Colo en la tabla de posiciones del torneo 2025