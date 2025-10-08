Colo Colo está sacando cuentas alegres en su último desafío antes del reinicio de la Liga de Primera. Al término del primer tiempo, el Cacique vence por la cuenta mínima a Deportes Puerto Montt gracias a un inesperado goleador.

Y es que el encargado de abrir la cuenta había desaparecido por completo en la última temporada. Si bien el año pasado llegó a solucionar los problemas con los minutos Sub 21, en 2025 Jorge Almirón lo cortó y su futuro era toda una incógnita.

Sin embargo, el arribo de Fernando Ortiz le ha dado oportunidades a varios que estaban en esa situación y él no sería la excepción. Ante los Delfines el DT le pasó camiseta de titular y lo está aprovechando al máximo, siendo clave para la victoria en el sur del país.

Cristian Riquelme rompe su mala racha en Colo Colo

Cristian Riquelme, que llegara a mitad del 2024 desde Everton para ayudar a Colo Colo con la deuda de minutos Sub 21, reapareció para ser clave. El lateral marcó el gol que le está dando el triunfo al Cacique ante Deportes Puerto Montt, dejando atrás un periodo muy complejo.

Cristián Riquelme casi no fue considerado por Jorge Almirón en Colo Colo. Foto: Photosport.

El ex ruletero había visto acción en tan sólo un partido en 2025 en marzo pasado. Desde entonces no había sido tomado en cuenta e incluso se especuló con su salida en el mercado de invierno, pero se quedó a pelearla.

Fernando Ortiz llegó a darle un giro a las cosas en Colo Colo y Cristian Riquelme no lo dejaría pasar. El lateral ha sido uno de los jugadores que ha sorprendido al DT, quien esta noche le dio camiseta de titular ante Deportes Puerto Montt.

Pero su rol sería totalmente distinto al que tenía en sus primeras apariciones. El Tano apostó por utilizarlo como extremo izquierdo ante la ausencia de Lucas Cepeda y se transformó en el gran protagonista en el ataque del Eterno Campeón en el Estadio Chinquihue.

Fue así como en los 32′ minutos de juego, Cristián Riquelme apareció como un 9 para marcar su primer gol Colo Colo. Un balonazo del arquero Eduardo Villanueva encontró al ex Everton de espalda a la portería, acomodando el balón con el pecho y metiendo un sombrerito ante la salida del arquero.

El tanto lo gritó con todo, como un grito de desahogo después de un periodo muy complicado. Su rol ha sorprendido a los hinchas, pero debe seguir mejorando si quiere ser considerado como una variante real.

Cristian Riquelme tiene una dulce revancha después de estar cortado por Jorge Almirón en Colo Colo. El Cacique recupera a un jugador que estuvo en el olvido durante meses y que revive de la mano de Fernando Ortiz.

¿Cuáles son los números de Cristián Riquelme en Colo Colo?

En su paso por Colo Colo, Cristián Riquelme ha logrado disputar 7 partidos oficiales en total. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 217 minutos dentro de la cancha.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Tras el amistoso ante Deportes Puerto Montt, Colo Colo se preparará para el reinicio de la Liga de Primera, donde tiene un partido clave. El próximo domingo 19 de octubre desde las 12:30 horas el Cacique visita al líder Coquimbo Unido.