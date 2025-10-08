Colo Colo se prepara para iniciar una segunda rueda en la que no sólo los resultados le preocupan. El Cacique está muy atento a lo que pueda pasar con el Estadio Monumental, que abrió su temporada de conciertos a lo grande.

La noche de este martes se llevó a cabo el show del rapero Kendrick Lamar, que congregó a cerca de 30 mil personas. El espectáculo ha sido catalogado como uno de los mejores del año, pero los hinchas están preocupados de cómo pudo terminar el campo de juego.

Ya el año pasado el Eterno Campeón lo pasó mal con el terrible estado en que quedó su cancha por culpa de los conciertos que hubo. Pero para su tranquilidad, los primeros reportes indican que el plan para evitar problemas, retirando incluso el pasto donde se instala el escenario, resultó a la perfección.

Respira Colo Colo: Estadio Monumental supera la prueba tras show de Kendrick Lamar

Colo Colo puede respirar tranquilo luego de sacar cuentas alegres con su plan para evitar daños a la cancha del Estadio Monumental. El concierto de Kendrick Lamar no provocó problemas y, salvo algunas zonas, dejó el césped en buenas condiciones.

La cancha del Estadio Monumental no sufrió problemas con el concierto de Kendrick Lamar y Colo Colo respira tranquilo. Foto: DaleAlbo.

Fue el sitio Dale Albo el que reveló imágenes de cómo se encuentra el campo de juego tras el retiro de la protección del suelo. En ella se puede ver que luce impecable y sólo resta ver cómo resultará la instalación del pasto que se retiró para instalar el escenario.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que esto es un respiro para un Colo Colo que el año pasado tuvo que hacer inversiones millonarias ante los problemas que hubo con su cancha. Sin duda un alivio para los bolsillos, pero por el que no pueden cantar victoria aún.

ver también “Les dije que…”: Fernando Ortiz explica su viral imagen junto a juveniles de Colo Colo

Además, el Cacique todavía tiene tiempo para arreglar cualquier inconveniente. Su próximo partido de local ante Deportes Limache lo jugará en el Estadio Nacional y el siguiente, ante Unión La Calera, será recién el 23 de noviembre.

El 21 de octubre próximo está agendado otro concierto, el de Imagine Dragons, que también amenaza con complicar las cosas. Eso sí, el plan por ahora ha resultado y ruegan para que siga así de aquí en adelante.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo respira tranquilo al ver que la cancha del Estadio Monumental aguantó sin problemas el show de Kendrick Lamar. El Cacique se enfoca en trabajar antes de regresar a la Ruca en un largo tiempo más, ojalá para pelear por copas internacionales en la recta final.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo todavía tiene partidos por delante antes de volver a jugar en el Estadio Monumental. Este miércoles 8 de octubre a partir de las 20:00 horas el Cacique viaja al sur para disputar un amistoso con Deportes Puerto Montt.

ver también Un cuestionado y varios juveniles: la formación de Colo Colo para el amistoso con Puerto Montt

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones del torneo 2025

Publicidad