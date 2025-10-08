A pesar de que hay una pausa en el Campeonato Nacional por el Mundial Sub 20, Colo Colo ya piensa en lo que resta de temporada y, por lo mismo, enfrentará este miércoles un partido amistosos contra Deportes Puerto Montt.

Con varias sorpresas en su formación, los dirigidos por Fernando Ortiz regresarán a la cancha para enfrentar al equipo que actualmente lidera la tabla de la segunda división.

¿A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Puerto Montt?

El partido se transmite este miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas y se transmitirá a través de la plataforma de Disney Plus en su Plan Premium.

Formación de Colo Colo

Según reveló Cristian Alvarado de Radio ADN, Ortiz trabajo con un esquema táctico de 4-3-3, con grandes sorpresas entre los jugadores más jóvenes, donde el canterano Eduardo Villanueva de 20 años estaría en portería tomando su primera titularidad con los albos.

Por otra parte, el resto de la formación la siguen Víctor Campos, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Daniel Gutiérrez en defensa; Arturo Vidal, Benjamín Pérez y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Leandro Hernández, Salomón Rodríguez y Cristián Riquelme en el ataque.