Fernando Ortiz fue muy claro sobre Arturo Vidal: ya no lo quiere cerca del área rival, pues la nueva función que utilizará en Colo Colo será como volante central.
“Arturo con su jerarquía, buen pie y visión, más su experiencia, está en una posición donde me da muchísima claridad de juego. Y ahí es donde necesito tener esa pausa que muy pocos la tienen, 100% de frente a la cancha”, señaló el técnico del Cacique en ESPN.
Vidal entiende que será volante de contención
El King se refirió a lo que será esta posición, ya un poco resignado entendiendo que en Europa brilló más adelantado, como volante mixto, cuando el físico era otro.
“Es una posición que sabía que iba a ocupar”, contó antes de viajar a Puerto Montt para jugar un amistoso contra el elenco local esta noche.
Vidal será el nuevo volante central de Colo Colo
De todas maneras, no es algo desconocido para el ex Barcelona. “La usé en dos o tres partidos con Almirón. Me dijo que esa era mi posición, pero a veces al equipo le faltaba llegada al área, más opciones de gol”, explicó.
“Ahora con el profe (Ortiz) hablamos y decidimos que esa es mi mejor posición, para manejar bien el partido y salir bien de atrás, que es importante”, complementó Vidal.
Vidal y el amistoso de Colo Colo ante Puerto Montt
Arturo Vidal volverá a jugar de volante central esta noche, ante Puerto Montt, en el amistoso que se realizará desde las 20 horas en el Chinquihue.
“La verdad sirven mucho estos partidos, el campeonato está parado hace mucho tiempo, necesitamos agarrar ritmo para la última etapa que es importante para meternos en copa internacional”, manifestó.
Declaró estar “feliz de jugar estos partidos, con nuestra gente fuera de casa, que no es normal. A Puerto Montt le tengo mucho cariño”.
Finalmente dijo que el plantel se adaptó bien a la idea de Ortiz. “Veo bien al equipo, entrenando al máximo, todos compitiendo por un puesto. Se ve buen ambiente, ahora que empiecen los partidos para demostrarlo”, cerró.