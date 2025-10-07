Arturo Vidal nuevamente se mete solito en una polémica y esta vez se molestó contra quienes lo han criticado. Todo a raíz de unos dichos que no gustaron en el ambiente futbolero.

En días donde Colo Colo ha estado en receso por el Mundial Sub 20 y no han salido al terreno de juego, todo varía tranquilo para el King. Sin embargo, bastaron unas declaraciones del bicampeón de América para que se armara un gran revuelo. El de San Joaquín respondió con todo.

Otra vez Arturo Vidal en la polémica

Resulta que en medio de una actividad publicitaria, Arturo Vidal habló con TNT Sports y se refirió a varios temas. Entre ellos, aseguró que sigue disponible para la selección chilena, además de cuestionar el trabajo de Nicolás Córdova en la Sub 20 o bajarle el pulgar a Manuel Pellegrini en La Roja adulta.

Los dichos del King no agradaron mucho en el ambiente futbolero. Ilustres como Claudio “Bichi” Borghi o Patricio Yáñez salieron a criticar las palabras del volante de Colo Colo, algo que al parecer al propio Vidal no le gustó y decidió contraatacar.

Fiel a su estilo y usando redes sociales, Arturo Erasmo Vidal apuntó contra los cuestionamientos y mandó un directo mensaje a quienes han salido a criticar sus dichos por la selección. “Me avisan que muchos sapos hablando de mí”, comenzó escribiendo en una historia de Instagram.

“Estoy muy lejos de ustedes para responder. Suerte”, cerró Vidal, acompañando la publicación con los emojis de un sapo y otro de haciendo callar. En momentos donde Colo Colo trabaja pensando en mejorar sus resultados, el King abre una nueva polémica.

La selección chilena jugará un partido amistoso ante Perú este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida a las 20:00 horas. Arturo Vidal no fue convocado por Sebastián Miranda, quien es el entrenador interino con Nicolás Córdova preocupado del Mundial Sub 20.