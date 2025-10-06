Los polémicos dichos de Arturo Vidal encendieron la previa de los octavos de final de la selección chilena en el Mundial Sub 20, donde en la jornada del martes deberán enfrentar a la selección de México.

El volante de Colo Colo lanzó fuertes dardos en contra del trabajo de Nicolás Córdova, pero profundizó en el desconocimiento del trabajo que se ha llevado adelante con los más jóvenes.

Algo que no le gustó para nada a Claudio Borghi, quien hizo saber su gran molestia con el histórico jugador, porque, más allá de los dichos a Córdova, ataca a compañeros de su propia selección.

“Que diga que esta selección no juega a nada, cuando él hace un tiempo atrás pidió apoyo para la selección cuándo no tenían buenos rendimientos, esa vez paró y dijo ustedes ven todo mal, entonces a la mier…”, comentó Borghi.

La Roja Sub 20 jugará ante México por los octavos de final del Mundial. Foto: Andres Pina/Photosport

Borghi le devuelve la crítica a Vidal: “Esto es lo que me molesta”

Fue en ESPN Chile donde Claudio Borghi golpeó la mesa por los dichos de Arturo Vidal, donde asegura que lo más grave es la presión que le mete a los más jóvenes.

“Él está criticando a chicos que tienen 20 años, o se olvidó de cuando tenía 20 años. Si opina de Nico Córdova o Pellegrini me da lo mismo, el problema es que critica jóvenes que no están formados y eso está comprobado. Estoy medio enojado”, detalló.

“No se es campeón del mundo por ser local, se es porque tienes condiciones como para imponerte a rivales deportivos. Está comprobado que las selecciones juveniles no funcionan, la adulta no funciona con cambios de entrenadores, entonces esto es lo que me molesta, si pido que a mi equipo no lo molesten y después critico a la selección de mi país con jóvenes me parece injusto”, finalizó.

