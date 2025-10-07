Compañeros en Colo Colo, pero a la hora de hablar de la selección chilena se vieron enfrentados. Así fue la reciente jornada para Arturo Vidal y Lucas Cepeda sobre el polémico tema del próximo DT de la Roja.

Todo partió por incendiarios dichos del King, quien en diálogo con TNT Sports barrió con Nicolás Córdova diciendo que “no está preparado para asumir una selección de un país. No me gusta. Yo no tomo decisiones, pero hay otros entrenadores que están más preparados”.

A su vez, Vidal dijo que Pellegrini tampoco es un DT para la selección, ya que “nunca trabajó con jugadores chilenos, nunca le he visto un proceso de selección. En equipos le ha ido bien, todos lo sabemos, pero acá en el fútbol chileno no sé cómo le fue”.

Cepeda prende el debate por dichos de Vidal

Lucas Cepeda también tomó la palabra y silenció los dichos de Arturo Vidal, diciendo que el trabajo de Nicolás Córdova ha sido bueno. Eso, además de alabar al Ingeniero y su experiencia europea.

Cepeda ha sido de los pocos rescatabales en la Roja /Photosport

“El profe (Córdova) trabaja bien, intenso. Ojalá se le den los resultados, es un muy buen técnico y de la casa. No soy el que coloca técnicos, pero me gustaría tenerlo en la adulta porque tiene las mismas motivaciones que nosotros, de sacar esto adelante”, dijo a TNT Sports.

En relación a Pellegrini, Cepeda se emocionó pensando en que podría ser su dirigido en la selección. Lejos de las frases de Vidal, el zurdo albo afirmó que el Ingeniero “es un entrenador de otra jerarquía”.

“Si llega a la selección sería un sueño que me dirija y me enseñe las cosa que ha plasmado en Europa. Si se llega a dar sería un plus importante para el país”, cerró el delantero de Colo Colo.