Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

“Yo no coloco técnicos, pero ellos trabajan bien”: Cepeda silencia a Vidal tras críticas a Córdova y Pellegrini

El delantero de Colo Colo y la Roja salió al paso por los polémicos dichos de el King, quien le bajó el pulgar a ambos entrenadores.

Por Nelson Martinez

Lucas Cepeda salió a defender a los entrenadores.
© Photosport.Lucas Cepeda salió a defender a los entrenadores.

Compañeros en Colo Colo, pero a la hora de hablar de la selección chilena se vieron enfrentados. Así fue la reciente jornada para Arturo Vidal y Lucas Cepeda sobre el polémico tema del próximo DT de la Roja.

Todo partió por incendiarios dichos del King, quien en diálogo con TNT Sports barrió con Nicolás Córdova diciendo que “no está preparado para asumir una selección de un país. No me gusta. Yo no tomo decisiones, pero hay otros entrenadores que están más preparados”.

A su vez, Vidal dijo que Pellegrini tampoco es un DT para la selección, ya que “nunca trabajó con jugadores chilenos, nunca le he visto un proceso de selección. En equipos le ha ido bien, todos lo sabemos, pero acá en el fútbol chileno no sé cómo le fue”.

Cepeda prende el debate por dichos de Vidal

Lucas Cepeda también tomó la palabra y silenció los dichos de Arturo Vidal, diciendo que el trabajo de Nicolás Córdova ha sido bueno. Eso, además de alabar al Ingeniero y su experiencia europea.

Cepeda ha sido de los pocos rescatabales en la Roja /Photosport

Cepeda ha sido de los pocos rescatabales en la Roja /Photosport

“El profe (Córdova) trabaja bien, intenso. Ojalá se le den los resultados, es un muy buen técnico y de la casa. No soy el que coloca técnicos, pero me gustaría tenerlo en la adulta porque tiene las mismas motivaciones que nosotros, de sacar esto adelante”, dijo a TNT Sports.

Publicidad

En relación a Pellegrini, Cepeda se emocionó pensando en que podría ser su dirigido en la selección. Lejos de las frases de Vidal, el zurdo albo afirmó que el Ingeniero “es un entrenador de otra jerarquía”.

Pollo Véliz contra Vidal por dichos hacia Córdova y Pellegrini: “Cada vez que abre la boca…”

ver también

Pollo Véliz contra Vidal por dichos hacia Córdova y Pellegrini: “Cada vez que abre la boca…”

“Si llega a la selección sería un sueño que me dirija y me enseñe las cosa que ha plasmado en Europa. Si se llega a dar sería un plus importante para el país”, cerró el delantero de Colo Colo.

Lee también
Cepeda le avisa a Colo Colo: "No es por arrogante, pero demostré..."
Colo Colo

Cepeda le avisa a Colo Colo: "No es por arrogante, pero demostré..."

Filtran las razones por las que Cepeda no se fue a Europa
Colo Colo

Filtran las razones por las que Cepeda no se fue a Europa

¿Se van a fin de año? Desde Europa llegan a ver a dos figuras de Colo Colo
Colo Colo

¿Se van a fin de año? Desde Europa llegan a ver a dos figuras de Colo Colo

Un cuestionado y juveniles: la formación de Colo Colo para el amistoso
Colo Colo

Un cuestionado y juveniles: la formación de Colo Colo para el amistoso

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo