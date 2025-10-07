Nicolás Córdova es el nombre del momento a la hora de hablar de la selección chilena Sub 20, así como también en el cierre de las Eliminatorias con la Roja adulta. En el marco del Mundial juvenil en nuestro país, el DT ha generado polémica.

Los resultados no han acompañado, así como tampoco el juego del team Sub 20. A eso se le suma que el hombre que asumió en 2023 como jefe técnico de las selecciones juveniles masculinas chilenas tuvo round con la prensa al ser cuestionado.

Apelando a las “métricas”, lo cierto es que el entrenador a cargo de Chile Sub 20 no logra convencer a los hinchas. Por eso es clave entender cómo funciona su contrato y cuánto tiempo le queda al DT que llegó para cambiarle la cara al fútbol joven nacional.

¿Cuándo vence el contrato de Nicolás Córdova en Chile?

Nicolás Córdova asumió en 2023 como jefe técnico de las selecciones juveniles masculinas chilenas. El ahora DT de la Roja Sub 20 en el Mundial no tiene tope en su vínculo, por lo que posee contrato indefinido según supo RedGol.

Córdova en su ciclo en el Mundial Sub 20/Photosport

“Lo de Nico más allá del resultado de este Mundial tiene que ver con lo bien que trabaja. Estamos en un proceso que se ha ejecutado muy bien, obviamente los resultados son relevantes, pero cumple más el perfil de la forma de trabajar que el resultado específico”, dijo al programa TST, Felipe Correa, gerente de selecciones de Chile.

En ese sentido, el directivo le dio fuerte respaldo más allá de los resultados de este Mundial Sub 20 a Nicolás Córdova. Con total propiedad, Correa aseguró que el DT seguirá trabajando largo rato en la Roja.

“Hay un trabajo bueno en divisiones menores. Nicolás será protagonista del proceso hasta el 2030 sí o sí, como DT de la adulta, juveniles, etc…”, cerró el gerente de selecciones de Chile.