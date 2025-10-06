El ex entrenador de la selección chilena sub 20, Mario Salas, salió con todo al cruce de Nicolás Córdova, el actual adiestrador de La Roja juvenil que disputa la Copa del Mundo de la categoría como anfitriona. El representativo nacional está en octavos de final, pero bajo una lluvia de críticas por los mostrado hasta ahora.

Y a Mario Salas no le gustaron nada las explicaciones de Córdova, quien aseguró que “lo que estamos haciendo es a largo plazo. (El rendimiento) en algún momento va a aparecer“…

En conversación con El Mercurio, El Comandante manifestó tajante que “la sub 20 tiene que ver con algo mucho más competitivo, es casi un Mundial adulto. Un Mundial sub 20 no es parte de un proceso formativo, es un torneo para competir e ir a ganar. Después si salen jugadores al exterior y pasan a la adulta, mucho mejor, pero el gran objetivo a este nivel es ganar“.

Salas y Córdova: no puede proyectar jugadores y falta metodología

“No puedo pensar que estoy proyectando jugadores. Lo ideal es que pase. Después, la selección adulta es lo mejor que hay en su momento y si hay 15 tipos de 40 años en buena forma irán también. Esos momentos cambian de un año a otro, no porque un jugador haya logrado cosas antes debe estar“, agregó.

También el ex entrenador de Colo Colo y Universidad Católica reconoció que coindice con algunos análisis de Córdova y su preocupación por las métricas, pero explica que no se puede basar sólo en eso.

“También debemos entregar una metodología de trabajo que genere jugadores que se adapten a diferentes situaciones del juego y sean capaces de tomar decisiones rápidas y eficientes. Eso tiene que ver con algo táctico y psicológico también, es un trabajo íntegro“, sentenció Mario Salas.

Cabe recordar que Mario Salas logró meterse a cuartos de final de la Copa del Mundo Sub 20 en 2013, eliminado por Ghana en la ronda de los ocho mejores.