Fabián Estay salió al paso de Nicolás Córdova, el DT de la selección chilena sub 20, foco de críticas por el bajo rendimiento mostrado por La Roja en el Mundial juvenil que se desarrolla en el país. El equipo nacional se metió en octavos de final, pero casi de suerte y nulo funcionamiento.

En medio de la lluvia de críticas, Córdova manifestó que el fútbol chileno debía agradecer que La Roja sub 20 tiene un DT nacional “que habla de fútbol”, junto a explicaciones y excusas abstractas y absurdas sobre estadísticas de juego “métricas”.

Estay dejó claro que tiene mucha estima por el DT, pero considera que Córdova se equivocó y su postura a la defensiva y poco autocrítica no es la mejor salida.

ver también Nicolás Córdova se enoja por las críticas a la selección chilena y golpea la mesa: “Es súper injusto…”

Córdova DT preparado, pero…

“A Nico lo estimo y lo quiero mucho, es un tipo muy preparado y quizás no tiene la materia prima que quisiera tener para competir de mejor forma. Se clasificó por ganar sólo un partido y por las tarjetas amarillas. Pero no era el grupo de México, que enfrentó a Brasil, España y Marruecos“, dijo Estay a RedGol.

La respuesta de Fabián Estay a Nicolás Córdova por el “agradezcan” y las “métricas”.

Agregó: “y me parece que las declaraciones de Nico no son muy afortunadas. Son desafortunadas. Todo el mundo sabe que se ha preparado bien y ha picado piedras en diferentes lugares. Pero yo he visto críticas normales, que no hay talento y que el equipo no compite bien“.

Publicidad

Publicidad

“Eso lo vemos todos. Lo que pasa en un rectángulo como la cancha no se puede tapar con un dedo. Chile no está jugando a nada, y es una crítica que hay que hacer“, complementó.

ver también Nico Córdova apaga con bencina polémica por métricas de la Roja: “Agradezcan que…”

Por último, y de forma tajante, el ex mundialista con la selección chilena sentenció que “a este Chile no le veo futuro. Pongo a Chile, Brasil y México, y yo le veo más futuro a México”.