Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena Sub 20

Fabián Estay recrimina a Córdova por andar a la defensiva: “A este Chile sub 20 no le veo futuro”

Ex seleccionado y mundialista con Chile no tiene dudas: Nicolás Córdova estuvo mal. Dura respuesta de Estay a las declaraciones del DT de La Roja sub 20.

Por Diego Jeria

Fabián Estay le responde polémicas declaraciones a Nico Córdova.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTFabián Estay le responde polémicas declaraciones a Nico Córdova.

Fabián Estay salió al paso de Nicolás Córdova, el DT de la selección chilena sub 20, foco de críticas por el bajo rendimiento mostrado por La Roja en el Mundial juvenil que se desarrolla en el país. El equipo nacional se metió en octavos de final, pero casi de suerte y nulo funcionamiento.

En medio de la lluvia de críticas, Córdova manifestó que el fútbol chileno debía agradecer que La Roja sub 20 tiene un DT nacional “que habla de fútbol”, junto a explicaciones y excusas abstractas y absurdas sobre estadísticas de juego “métricas”.

Estay dejó claro que tiene mucha estima por el DT, pero considera que Córdova se equivocó y su postura a la defensiva y poco autocrítica no es la mejor salida.

Nicolás Córdova se enoja por las críticas a la selección chilena y golpea la mesa: “Es súper injusto…”

ver también

Nicolás Córdova se enoja por las críticas a la selección chilena y golpea la mesa: “Es súper injusto…”

Córdova DT preparado, pero…

A Nico lo estimo y lo quiero mucho, es un tipo muy preparado y quizás no tiene la materia prima que quisiera tener para competir de mejor forma. Se clasificó por ganar sólo un partido y por las tarjetas amarillas. Pero no era el grupo de México, que enfrentó a Brasil, España y Marruecos“, dijo Estay a RedGol.

La respuesta de Fabián Estay a Nicolás Córdova por el “agradezcan” y las “métricas”.

La respuesta de Fabián Estay a Nicolás Córdova por el “agradezcan” y las “métricas”.

Agregó: “y me parece que las declaraciones de Nico no son muy afortunadas. Son desafortunadas. Todo el mundo sabe que se ha preparado bien y ha picado piedras en diferentes lugares. Pero yo he visto críticas normales, que no hay talento y que el equipo no compite bien“.

Publicidad

Eso lo vemos todos. Lo que pasa en un rectángulo como la cancha no se puede tapar con un dedo. Chile no está jugando a nada, y es una crítica que hay que hacer“, complementó.

Nico Córdova apaga con bencina polémica por métricas de la Roja: “Agradezcan que…”

ver también

Nico Córdova apaga con bencina polémica por métricas de la Roja: “Agradezcan que…”

Por último, y de forma tajante, el ex mundialista con la selección chilena sentenció que “a este Chile no le veo futuro. Pongo a Chile, Brasil y México, y yo le veo más futuro a México”.

Lee también
"El fútbol es más simple": Pollo Véliz cuestiona "métricas" de Córdova
Selección Chilena

"El fútbol es más simple": Pollo Véliz cuestiona "métricas" de Córdova

Experto asusta al Métrico Córdova con una brutal frase sobre México
Selección Chilena

Experto asusta al Métrico Córdova con una brutal frase sobre México

No se vio en TV: lluvia de pifias para Córdova contra Egipto
Selección Chilena

No se vio en TV: lluvia de pifias para Córdova contra Egipto

Fue el héroe de Huachipato y cuenta su drama: "Mi familia..."
Chile

Fue el héroe de Huachipato y cuenta su drama: "Mi familia..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo