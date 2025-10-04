La selección chilena clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo Sub 20 de Chile 2025 casi de milagro. La Roja perdió en la última fecha del Grupo A ante Egipto y se quedó con el segundo lugar de la tabla gracias a las tarjetas amarillas.

El equipo nacional volvió a mostrar falencias graves en ataque y en defensa, quedándose sólo con los tres puntos obtenidos en el debut contra Nueva Zelanda.

La Roja había derrotado a los oceánicos en el epílogo, dejando grandes dudas y descontento en los hinchas. Contra Japón el entrenador Nicolás Córdova aseguró que el equipo nacional “compitió”, pero el resultado fue derrota.

Hinchas de La Roja perdieron la paciencia con Nico Córdova

Así las cosas, y en un hecho que había pasado desapercibido, en la previa del duelo de Chile contra Egipto, los hinchas de La Roja presentes en el Estadio Nacional dedicaron su furia contra Córdova por su desempeño en el Mundial.

Pifias para Nicolás Córdova en el partido de Chile sub 20 contra Egipto.

A espera del partido, y mientras se anunciaba la formación titular de Chile por los altoparlantes del estadio, el locutor del Nacional nombró a Nicolás Córdova y el público reaccionó con una pifiadera considerable.

Tras la derrota el hecho no se repitió, pero claro… los ánimos estaban en otra, en medio del enredo y dudas sobre la clasificación de La Roja a octavos de final.

Más allá de las pifias a Córdova y el incierto desempeño y futuro de Chile sub 20 en su Mundial, lo más preocupante es que el mismo entrenador es hoy por hoy el entrenador de la selección nacional adulta, con la posibilidad que sea el elegido para iniciar el proceso de La Roja “2030”.