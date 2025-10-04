Es tendencia:
Mundial Sub 20

“Patético y mediocre”: Guarello sin piedad contra Córdova tras milagro en Mundial Sub 20

El comentarista apuntó a la responsabilidad del técnico en el nivel que muestra Chile en el torneo. "No hay métrica tras la cual esconderse", afirmó.

Por Alfonso Zúñiga

Juan Cristóbal Guarello atacó sin piedad a Nicolás Córdova.
Por más métricas que pueda exhibir y enrostrar, la realidad es que Nicolás Córdova logró meter “de milagro” a la Selección Chilena en los octavos de final del Mundial Sub 20, pese a perder en el último juego ante Egipto, sólo clasificó por “fair play”.

Una situación que sirvió de inspiración para que el siempre polémico comentarista Juan Cristóbal Guarello tomara su notebook y aprovechara su plataforma en La Hora de King Kong para realizar un ataque sin piedad al estratega nacional.

“Perdónenme, pero…”: Claudio Palma deja la grande por crudo análisis contra Nicolás Córdova

El ataque de Guarello a Nico Córdova

“Esta selección tan largamente preparada, envuelta en métricas, análisis, mapas de calor, seguimiento de GPS, consumo de oxígeno, porcentajes de posesión, de llegadas por la derecha, de recorridos… perdió con un rival que, en el papel, y en el Estadio Nacional, debería ganarle”, expresó el analista.

En esa línea, Guarello sostiene que “el equipo que dirige Nicolás Córdova es más de lo mismo. Tan tristemente parecido a lo de Gareca (con mejor software tal vez). Una selección de espasmos, que crece desde el entusiasmo, desde el fervor, desde los chispazos de rebeldía”.

Junto con rememorar la “patética imagen final” donde Chile se fue a camarines sin saber que clasificaron por fair play, y calificar de “mediocre“, la actuación de la Selección en el Mundial Sub 20, King Kong exigió que el estratega dé explicaciones por lo que pasó durante el torneo.

Aquí la banca tiene que decir algo. Ya no es un sistema, ni una forma, ni un dibujo, es que no hay manera de subir un par de escalones. Ni con dos años de preparación, ni con veinte amistosos previos, ni menos discutiendo con los reporteros. No hay métrica tras la cual esconderse“, finalizó Guarello sobre Córdova.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

A la espera de conocer quién será su rival en la próxima ronda, que saldrá entre México, España y Brasil, la Selección Chilena jugará por los octavos de final del Mundial Sub 20 el próximo martes 7 de octubre en Valparaíso, originalmente desde las 16:30 horas, aunque el horario puede modificarse.

