La imagen que se dio en el Estadio Nacional fue surrealista. Mientras los hinchas y futbolistas de la Selección Chilena se iban cabizbajos, los de Egipto celebraban como una hazaña el triunfo ante el organizador del Mundial Sub 20.

Es que para los Faraones, estaban clasificados para octavos de final. Sin embargo, fue cosa de minutos para que cambiara el estado de ánimo en los africanos, pues se enteraron que por el fair play quedaron eliminados pese a ganarle a La Roja.

No fue hasta casi 40 minutos después del pitazo final que la FIFA confirmó oficialmente que Chile clasificaba a octavos de final del Mundial Sub 20 por sobre Egipto. Aunque la resolución de esta historia pudo ser completamente distinta.

La reunión con FIFA que pudo sacar a Chile del Mundial Sub 20

Fue el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, que en conversación con DSports reconoció que la escuadra africana buscó en la reunión con el organismo imponer sus términos y exigir el pase a octavos de final por sobre la escuadra de Nicolás Córdova.

“El reglamento tiene grados de interpretación, y ellos argumentaron que teníamos el mismo puntaje. Por lo que el clasificado debía definirse entre nosotros. Egipto intentó buscar la clasificación pese a que las reglas estaban claras sobre los criterios de desempate“, aclaró el directivo nacional.

“Fue ahí cuando el comisario del partido nos informó que éramos segundos por el criterio de tarjetas amarillas, aunque para nosotros era muy claro, pero ellos querían confirmarlo con el departamento de Data de FIFA. Incluso, la tabla de posiciones del grupo ya estaba oficializada en el sitio web de FIFA”, finalizó Correa.

¿Por qué Chile pasó a octavos de final por sobre Egipto?

Según el reglamento de la FIFA, ante igualdad en los criterios de puntos, diferencia de goles y goles marcados, se apelaba al artículo 13, 2° paso letra f), que indica “mayor número de puntos obtenidos por conducta deportiva según el número de tarjetas amarillas y rojas”.

En ese aspecto, según dio a conocer el ente rector del fútbol mundial, Chile tiene un puntaje de -5, mientras que Egipto posee -7 y Nueva Zelanda con -10. Sólo por esto, el equipo de Córdova está en octavos de final del Mundial Sub 20.

