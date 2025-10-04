A pesar de todas las críticas que se le puedan hacer a la Selección Chilena por su desempeño en la fase de grupos, el equipo de Nicolás Córdova consiguió su primer gran objetivo: clasificar a octavos de final del Mundial Sub 20 en nuestro país.

Es que lo ocurrido con La Roja fue un auténtico milagro. Pese a caer sobre el final por 1-2 ante Egipto, lo que llevó a una igualdad en todos los criterios futbolísticos posibles entre ambos equipos, el factor fair play que impuso la FIFA inclinó la balanza.

Así las cosas, Chile consigue ser el quinto equipo clasificado para los octavos de final del Mundial Sub 20. A la espera de conocer quién será su rival y quiénes se meten en la próxima instancia, repasamos los países que ya se metieron en la próxima ronda.

Los clasificados a octavos de final del Mundial Sub 20

Al comienzo de la jornada de viernes, en Santiago y Valparaíso se definió el Grupo B, donde el ganador fue Ucrania, quien superó por 2-1 a Paraguay, con goles de Maksym Derkach (46′) y Matviy Ponomarenko (80′), más el descuento de César Miño (69′).

En paralelo, Corea del Sur derrotó a Panamá por 2-1 con anotaciones de Hyun-Min Kim (24′) y Shin Min-ha (58′) para los asiáticos, más Kevin Walder (52′) en los “canaleros”. Sin embargo, no fue suficiente para meterse directamente a octavos.

El Grupo A del Mundial Sub 20 lo lideró Ucrania con siete puntos, seguidos de Paraguay con cuatro al igual que los surcoreanos, superándolos por anotar más goles en su zona (cuatro contra tres), pues al igual que Chile con Egipto, estaban igualados en puntos y diferencia de goles.

La otra mano amiga que recibió Chile

Mientras que en la definición del Grupo A en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, Japón enterró todo tipo de especulaciones de “ayudar” a Nueva Zelanda y la derrotó por un categórico 3-0, siendo el único equipo del Mundial Sub 20, hasta ahora, que ganó sus tres encuentros.

Los goles de Kosei Ogura (21′), autogol de Jayden Smith (64′) y Hisatsugu Ishii (82′) sacaron de carrera a los oceánicos por ser segundos en la zona donde clasificó La Roja, pues terminaron con la peor diferencia de gol (-3) y con peor fair play (-10).

¿Qué otros equipos ya están en la próxima ronda?

Además de los ya fijos en los Grupos A y B, debemos consignar a quienes ganaron sus dos primeros juegos y confirmaron sus pasajes a los octavos de final:

Marruecos (Grupo C)

(Grupo C) Argentina (Grupo D)

(Grupo D) Estados Unidos (Grupo E)

Mientras tanto, equipos como Corea del Sur y Egipto deben esperar hasta el domingo para saber si se meten como mejores terceros o quedan eliminados del Mundial Sub 20 Chile 2025.