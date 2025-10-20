El Mundial Sub 20 de Chile 2025 llegó a su término. Más allá del brillante título de Marruecos y los cracks del futuro que pudimos ver en nuestro país, en el medio todavía se debate el mal trabajo de Nicolás Córdova al mando de la Roja juvenil en este torneo.

Y es que lo visto en los demás partidos del certamen en sus etapas más avanzada alarma bastante. Nuestros jugadores simplemente no están en ese nivel de competencia, esto a pesar del trabajo que Córdova está liderando en nuestra selecciones juveniles.

Al respecto opinó Jaime García, entrenador de Huachipato, quien en charla con TNT Sports se mandó un profundo análisis de lo que ha sido el trabajo de Nico al mando de las divisiones inferiores de la Roja.

ver también Ex crack de La Roja realiza áspero análisis de la Selección Chilena Sub-20: “Un fracaso, nos fue pésimo”

La opinión de Jaime García al trabajo de Nicolás Córdova

García partió diciendo que “aquí hay un compañero que está de por medio. A veces, nosotros estamos expuestos al tiro de cañón y tenemos que recibir. Creo que si él está a cargo de un proceso, tiene que responder por ese proceso”.

“Los que deciden son los que están a cargo, que es la ANFP. Yo jamás voy a hablar en contra de un técnico. Y creo que, con argumentos, uno tiene que tratar de apoyar a las divisiones que vienen desde abajo”, agregó.

En ese sentido, el DT acerero sostuvo que “esto iba a pasar en algún momento, y creo que pasó ahora. Hay que corregir rápidamente lo que faltó y ver cómo podemos mejorar esto para poder llegar no solamente a un Mundial, sino que a varios”.

Publicidad

Publicidad

Pese a su fracaso en el Mundial Sub 20, Nicolás Córdova seguirá a cargo de las selecciones chilenas juveniles. | Foto: Photosport.

“Los procesos (en el fútbol formativo) no se cumplen, no se respetan. Y cuando hay un proceso, viene de un cimiento fuerte, pero hoy no estamos con un cimiento fuerte, estamos con adoquines. Lo que pasó con la Sub 20 no viene de ahora, esto viene de hace 6-7 años. Era una muerte anunciada y nada más que eso”, añadió.

Para ir cerrar, el profe García declaró que “aquí hay que trabajar profundo, hay que hacer cambios radicales, lo he dicho siempre. Debemos darle el lugar que corresponde a los chicos. Si tú quieres que los chicos lleguen con mentalidad ganadora, ponle buenos buses, buenas canchas, buenos lugares de entrenamiento, buenos baños, todo”.

Publicidad

Publicidad

ver también Kalule Meléndez aprovecha su experiencia en Argentina para opinar del Mundial de Córdova y de otro DT chileno

“Acá las cosas tienen que cambiar de una vez por todas. Yo lo digo con altura de miras, sin criticar a nadie. Hay que despertar al fútbol chileno, porque acá hay buenos chicos y buenos formadores”, concluyó.