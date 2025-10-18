Jugó todo el Mundial Sub 20 por Chile y ahora marca golazo para soñar con la Copa Libertadores: “Cambió el chip”

O’Higgins marcó el batacazo de la fecha 24ª en la Liga de Primera. El elenco dirigido por Francisco Meneghini logró remontar el marcador en el Estadio Tierra de Campeones y se llevó un triunfo clave ante Deportes Iquique, que sigue complicado con el descenso.

La jornada del viernes comenzó con un penal dudoso a favor de los locales y que Steffan Pino concretó al minuto 12. Pero el lateral Felipe Faúndez apareció en el momento que más lo requería el Capo de Provincia y encaminó una remontada histórica.

El seleccionado nacional y uno de los preferidos por Nicolás Córdova, irrumpió en el marcador con un zambombazo. En el minuto 20, aprovechó un rebote fuera del área y con potente remate le rompió el arco a Leandro Requena y se anotó con el primer gol de los celestes en el norte.

Lo que encaminó el despertar de O’Higgins, ya que posteriormente vinieron las anotaciones de Arnaldo Castillo (51’) y finalmente Bryan Rabello (92’) que cerró el marcador por 3-2.

El despegue de Felipe Faúndez

El lateral nacido en Rengo, Felipe Faúndez, alcanzó 2524 minutos en está campaña por la Liga de Primera. Lo que ubica al futbolista de 19 años como uno de los jugadores más regulares de la temporada. Incluso es uno de los jugadores que más minutos suma por la regla del sub 21.

“Hoy no lo podían parar. Hizo un gol de un zapatazo. Tira unos centros que son perfectos y hasta sorprende a sus compañeros. Es un jugador que nos genera mucho orgullo“, recalcó Matías Ahumada, el nuevo dueño de O’Higgins.

Pero el buen rendimiento del Pipe Faúndez no es casualidad. Es que esto también se reflejó en que fue de los pocos que disputó gran parte de la campaña de Chile en el Mundial Sub 20. Lo que ubica al futbolista con las métricas de mayor proyección en busca de ese anhelado recambio en la selección adulta.

“Felipe que venía de la selección, cambió el chip rápidamente. El equipo siempre intentó y siempre quisimos ganar el partido. Ahora lo importante ahora es mantener la energía que mostramos hoy”, sentenció sobre el joven lateral.

