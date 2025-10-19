Hablar de fútbol con el Kalule Meléndez puede representar un paso con anécdotas en carne propia de La Liga 2D, también el recuerdo de tres años en la máxima categoría de Argentina e incluso analizar como espectador el desempeño de la selección chilena en el Mundial Sub 20.

Eso mismo ocurrió en esta conversación que el actual director técnico de Deportes Linares tuvo con RedGol en el lanzamiento de Picado TV. Rodrigo Meléndez todavía se aferra a un milagro en la segunda categoría del fútbol chileno. Y por otro lado, sabe que la Roja de Córdova tenía complicado periplo. “El Mundial no era fácil, vienen las mejores selecciones”, dijo el otrora volante central.

“Por eso hay un precampeonato. La competencia es difícil, lamentablemente quedamos eliminados. Pero hay que seguir intentando y darles herramientas a los chicos para que puedan crecer de la mejor manera”, aseguró el otrora mediocampista de Colo Colo, Cobreloa y Deportes Iquique, entre otros clubes.

El Kalule Meléndez tiene a Deportes Linares en la lucha por el título de la Segunda División chilena. (Javier Torres/Photosport).

En ese contexto, Meléndez hizo parte de su carrera fuera de Chile. Dejó huella en Quilmes de Argentina. Luego de su paso por el Cervecero, saltó a Estudiantes de La Plata. “Puede que ellos le den más interés al tema formativo. Yo jugué tres años en el fútbol argentino y siento que las metodologías no varían mucho”, admitió el Lule.

Rodrigo Meléndez fue parte del plantel de Quilmes. (Captura Formaciones de Quilmes).

Publicidad

Publicidad

“Hay más dedicación, ellos tienen más herramientas. Pero nosotros tenemos buenos jugadores también”, afirmó Rodrigo Meléndez, quien estuvo entre 2003 y 2006 en el fútbol argentino. Fue desde los Pincharratas que el Lule reforzó al Colo Colo de Claudio Borghi.

La formación del equipo en la foto anterior. (Captura Formaciones de Quilmes).

ver también Claudio Borghi le da una lección a Chatiliez tras criticar a Córdova: “El técnico no habla, exige”

Kalule Meléndez profundiza en las diferencias con Argentina por la opinión de un colega

Hace algunos días, Miguel Ramírez valoró muy positivamente la adaptación del delantero argentino Franco Ratotti, quien frente a Huachipato anotó su primer gol con la camiseta de Unión Española. “Viene con otra cabeza, otra experiencia y otra formación”, dijo el Cheíto sobre el atacante de 20 años, quien aterrizó en Santa Laura a préstamo de Unión Santa Fe.

Publicidad

Publicidad

Franco Ratotti ha destacado en la Unión Española. (Felipe Zanca/Photosport).

Tú jugaste en Argentina, ¿Estás de acuerdo con el Cheíto Ramírez y esa visión?

Nosotros tenemos tremenda materia prima. Hago un llamado que le de mucho más interés a la gente de los clubes, que invierta más para potenciar las divisiones menores. Hay mucho jugador interesante, pero depende de la ayuda de sus equipos. Si Miguel piensa así, está bien. Tiene una trayectoria muy larga y si lo ve así, está bien. Pero yo siento que también nosotros tenemos una materia prima, hay que entregarles una herramienta para que lleguen formados.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Y en la mentalidad hay mucha diferencia?

La idiosincrasia y la mentalidad del argentino está un poco sobre el nuestro, pero eso también depende de lo que le podamos entregar a nuestros niños. Desde el punto futbolístico, nosotros también tenemos una gama de dónde elegir. Hay que darle mucho interés y dedicarse al fútbol formativo.

Rodrigo Meléndez en acción por Estudiantes de La Plata. (Captura X).