Rodrigo Meléndez tiene una pequeña ilusión de ganar el título en La Liga 2D, pero sabe que no es algo que esté bajo su control. Tampoco en el de su equipo, Deportes Linares, que a falta de muy poco para terminar la Segunda División del fútbol chileno es el escolta del sólido líder.

Deportes Puerto Montt parece encaminado de regreso a la Primera B en el balompié nacional, aunque el cuadro linarense puede reducir la brecha en el duelo ante los Delfines. En ese contexto, y durante el lanzamiento de Picado TV, el Kalule Meléndez le dio unos minutos a RedGol.

Fue para hablar de la campaña hecha por el Depo bajo la tutela del otrora volante de contención de Colo Colo, Cobreloa, la selección chilena y dos equipos de Argentina: Quilmes y Estudiantes de La Plata. “Hemos hecho una tremenda campaña. No es fácil esta categoría, es bien competitiva”, reconoció el Lule.

El cuadro albirrojo ha tenido muchos problemas económicos para afrontar esta temporada. Algo que Kalule tiene muy presente. “Más de la manera que se conformó Deportes Linares, que tuvo las cosas muy complicadas hasta último minuto. Y hoy a falta de tres fechas nos tiene peleando el título”, infló el pecho el DT, quien también dirigió a Cobreloa, Deportes Colina y Deportes Iberia.

Rodrigo Meléndez dirigió Cobreloa por última vez en 2021. Antes había sido interino en 2018. (Javier Torres/Photosport).

“No depende de nosotros, sabemos que Puerto Montt está sobre nuestro. Tenemos un partido con ellos que nos podría permitir acortar un poco la distancia, pero dependemos que cedan un par de puntos más y nosotros ganar todos los partidos”, aseguró Meléndez, quien sabe que el Velero ha tenido un desempeño muy bueno de la mano de Jaime Vera.

De todas formas, hace una valoración positiva de esta categoría, la tercera del fútbol chileno. “Es un campeonato atractivo. Que compitamos hasta la última fecha habla bien. Veremos cómo será el desenlace y esperamos conseguir los tres puntos ante Trasandino”, fue el deseo que planteó el Lule.

Rodrigo Meléndez aborda su experiencia en la Liga 2D: ¿cómo es tener a jugadores de primera?

Para Rodrigo Meléndez, La Liga 2D tiene buen nivel competitivo, pero también mucho abandono. De hecho, sólo el primer ubicado en la tabla de posiciones gana el derecho al salto de división. El resto, debe seguir esperando para optar por chances de un trozo de la millonaria torta que reparte TNT Sports.

¿Qué te parece que sólo haya un ascenso?

Es muy poquito el premio, lo hace todo más complicado. Pero las reglas son así y uno sabe que es así. Debiese tener más apoyo la categoría, es muy importante para todos, incluso para los equipos de Primera o Primera B, que mandan muchos jugadores a préstamo a terminar de cumplir el ciclo en el fútbol formativo y llegar con más rodaje. Esperamos que tengan mucho apoyo.

La última formación de Deportes Linares en la Liga 2D. Le ganaron 1-0 a Provincial Ovalle. (Instagram).

Tiene razón Kalule en eso que plantea. Por ejemplo, en el plantel de Deportes Linares el capitán es Diego Vallejos, un delantero que jugó en Audax Italiano y Universidad Católica. Uno de sus zagueros centrales es Flavio Rojas, un espigado ex Cobresal. También está en el plantel David Tati, un lateral derecho surgido en las inferiores de Colo Colo. O el ex Audax Italiano Bryan Figueroa.

David Tati jugó en primera división con Deportes Copiapó. Fue mundialista Sub 17 en 2019 con la Roja. (Mauricio Ulloa/Photosport).

¿Cómo se puede manejar la cabeza de esos jugadores que fueron de primera, incluso en clubes grandes, y hoy están en la tercera categoría?

Lo más importante es que asuman por qué están ahí. Siempre se lo he dicho y ha sido el mensaje. Así como Tati, tenemos muchos jugadores a préstamo que terminan su proceso formativo. Esto les sirve mucho para tener buen rodaje. Poder mantenerse o situaciones que vivieron, ellos sabem por qué recaen a esta categoría. Pero la vida da revanchas, es como un trampolín para volver a lo que fuiste. A nadie se le quita la ilusión, son mucha gente joven, muchos cometemos errores porque la vida es así. Pero remediarlos y saber que están a tiempo aún es lo más importante.

¿Qué tanto afectan los líos económicos de la categoría?

Es difícil esa situación, la categoría está un poco abandonada. El entorno está al debe, no es fácil poder sostener viajes, sueldos sin tener ayuda de la televisión o más interna. Hay que rebuscársela, sacar la tarea adelante. No es fácil. La solución es darle un poco más de importancia.

