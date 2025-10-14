Aunque resulte increíble, Matías Fernández tiene una relación con la Liga 2D, específicamente porque forjó una cercanía importante con un DT que sueña con arremeter en la recta final del torneo. Al cabo de 21 fechas, Deportes Puerto Montt sacó una ventaja importante en la tabla de posiciones.

Los Delfines suman 45 puntos al cabo de 21 partidos. Seis unidades menos tiene Deportes Linares, cuadro dirigido por Rodrigo Meléndez. El Kalule, quien hace algunos años contó con lujo de detalles una anécdota que tuvo con Matigol en la concentración de Colo Colo en aquel imborrable equipo que dirigió Claudio Borghi.

“Me tocó un año concentrar con él. Fuimos a jugar en Costa Rica contra Alajuelense. Matías se dormía súper temprano, era súper ordenado y disciplinado. Yo me quedaba viendo tele”, detalló Kalule Meléndez respecto de un viaje que el plantel albo hizo durante la Copa Sudamericana 2006. El cuadro chileno venció 4-0 al entonces campeón tico.

Sí, ese mismo torneo al que llegó en la final, donde perdió contra el Pachuca de México. “Estaba mirando El Día Menos Pensado. Y como que la tele estaba fuerte. Matías estaba que se quedaba dormido y me dice ‘indio saca ese programa que no me gusta, me da malos augurios’. Le dije que ‘no pasa nada, estas son historias no más”, revivió el ex volante central de Cobreloa, Quilmes y Estudiantes de La Plata.

“Le dije que se durmiera y yo veía que estuviera bien. Se durmió él. Luego yo. De repente siento ruido, despierto y Matías estaba sentado en la cama. ‘¡Te dije que estas hueás me dan pesadillas!’, me dijo”, revivió el Lule, como le decían cariñosamente los integrantes de aquel plantel.

Kalule Meléndez: de ocasionarle pesadillas a Mati Fernández a pelear el título en La Liga 2D

Esa anécdota de Rodrigo Meléndez con Mati Fernández, en estos días donde comienza a resolverse La Liga 2D, quedó para el recuerdo de los años. Ya han pasado casi 20. Pero Kalule la cuenta con lujo de detalles. “Le dije que se durmiera de nuevo”, lanzó.

“Era el mejor nuestro y había que cuidarlo. Se acostó, me puse a ver algo de deporte. Apagué la tele. 4 de la mañana, Matías sentado en la cama. Llamé a Capocha, vino a la pieza y esperó hasta que estuviera dormido. La última fue a las 5 de la mañana. Dijo que tenía pesadillas porque dormía conmigo”, apuntó el Lule y causó las risas del Toby Vega.

Por estas horas, la principal preocupación del Kalule, eso sí, tiene que ver con seguir al acecho de Deportes Puerto Montt en la Segunda División nacional. Quedan cuatro partidos para terminar el certamen, que premia con un boleto de ascenso rumbo a la Primera B. Actualmente, pertenece al Delfín, que nada bajo la tutela de Jaime Vera.

El siguiente desafío de Deportes Linares será lejos de casa: el 25 de octubre visitarán a Trasandino de Los Andes. Mientras que el puntero también será forastero ante Santiago City en Las Condes. En la fecha 24, Puerto Montt disputará el clásico ante Provincial Osorno, mientras que los pupilos de Kalule quedarán libres, como ocurre cada jornada por la situación de A.C. Barnechea.

Así está la tabla de la Segunda División Profesional del fútbol chileno

Deportes Puerto Montt parece encaminado al título en La Liga 2D a falta de cuatro partidos.