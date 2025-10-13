Colo Colo tuvo un 2024 de grandes alegrías. Los cuartos de final de Copa Libertadores, la remontada en una pelea palmo a palmo con la U de Chile en la Liga de Primera y un auspicioso desempeño, que permitía soñar con un gran Centenario.

El 2025 no fue como se esperaba. Pese a ello, hay un tiempo pasado que sigue siendo recordado con aún más cariño, por el hincha albo, que el 2024. Se trata de los tiempos en los que Claudio Borghi tomó al Cacique.

En esa época, lograron brillar jugadores como Jorge Valdivia o Matías Fernández. Era un Colo Colo que arrasaba, tanto a nivel nacional como internacional. Cuatro torneos bajo el brazo y una final de Copa Sudamericana perdida. Todo con el Bichi como protagonista.

Claudio Borghi cuenta por qué llegó a Colo Colo

Fueron tiempos gloriosos para Colo Colo y para el propio Claudio Borghi. Sin embargo, no necesariamente el Bichi pudo tomar a su cargo aquel equipo albo del cual tomó las riendas en 2005.

“Mi gran virtud es gastar poco y tener jugadores disponibles. En Colo Colo, que fue el período más exitoso que tuve, llegué porque conocía al club y había trabajado desde la escuela de fútbol hasta el primer equipo“, comenzó explicando su arribo al Cacique, Claudio Borghi, en una antigua conversación con ESPN Argentina.

“El club estaba por quebrar otra vez y conocíamos a todos los jugadores. No había presupuesto y, de hecho, la tarea no era ser campeón. Pero fuimos campeones y el club en dos años vendió 80 millones de dólares en jugadores. Esa fue nuestra virtud“, argumentó el Bichi, dejando claro su aporte en el club de Macul.

