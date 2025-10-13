Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Claudio Borghi recordó la verdadera razón que lo acercó a la banca de Colo Colo: “Mi gran virtud…”

El actual comentarista deportivo tuvo un pasar exitoso por el club albo. Pese a que el tiempo ha pasado, en Macul lo recuerdan con cariño.

Por Jose Arias

Claudio Borghi tuvo un paso exitoso por Colo Colo.
© OSCAR TORRES/PHOTOSPORTClaudio Borghi tuvo un paso exitoso por Colo Colo.

Colo Colo tuvo un 2024 de grandes alegrías. Los cuartos de final de Copa Libertadores, la remontada en una pelea palmo a palmo con la U de Chile en la Liga de Primera y un auspicioso desempeño, que permitía soñar con un gran Centenario.

El 2025 no fue como se esperaba. Pese a ello, hay un tiempo pasado que sigue siendo recordado con aún más cariño, por el hincha albo, que el 2024. Se trata de los tiempos en los que Claudio Borghi tomó al Cacique.

En esa época, lograron brillar jugadores como Jorge Valdivia o Matías Fernández. Era un Colo Colo que arrasaba, tanto a nivel nacional como internacional. Cuatro torneos bajo el brazo y una final de Copa Sudamericana perdida. Todo con el Bichi como protagonista.

Así se jugará el inédito Mundial en el que participará Arturo Vidal

ver también

Así se jugará el inédito Mundial en el que participará Arturo Vidal

Claudio Borghi cuenta por qué llegó a Colo Colo

Fueron tiempos gloriosos para Colo Colo y para el propio Claudio Borghi. Sin embargo, no necesariamente el Bichi pudo tomar a su cargo aquel equipo albo del cual tomó las riendas en 2005.

Mi gran virtud es gastar poco y tener jugadores disponibles. En Colo Colo, que fue el período más exitoso que tuve, llegué porque conocía al club y había trabajado desde la escuela de fútbol hasta el primer equipo“, comenzó explicando su arribo al Cacique, Claudio Borghi, en una antigua conversación con ESPN Argentina.

Claudio Borghi todavía lleva a Colo Colo en el corazón | Photosport

Claudio Borghi todavía lleva a Colo Colo en el corazón | Photosport

Publicidad

El club estaba por quebrar otra vez y conocíamos a todos los jugadores. No había presupuesto y, de hecho, la tarea no era ser campeón. Pero fuimos campeones y el club en dos años vendió 80 millones de dólares en jugadores. Esa fue nuestra virtud“, argumentó el Bichi, dejando claro su aporte en el club de Macul.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Será ante Coquimbo Unido, en la próxima fecha de la Liga de Primera 2025. El Cacique se enfrentará a los Piratas en el Estadio Sánchez Rumoroso, el domingo 19 de octubre a las 12.30 horas.

Publicidad
Aseguran que Nicolás Córdova será el DT de Chile en las próximas Eliminatorias: “Tienen todo amarrado”

ver también

Aseguran que Nicolás Córdova será el DT de Chile en las próximas Eliminatorias: “Tienen todo amarrado”

Lee también
Alarma azul: La U suma una inesperada baja ante Palestino
U de Chile

Alarma azul: La U suma una inesperada baja ante Palestino

Independiente culpa a U de Chile de pérdidas millonarias en Argentina
U de Chile

Independiente culpa a U de Chile de pérdidas millonarias en Argentina

La buena noticia que recibe la U ante Lanús
U de Chile

La buena noticia que recibe la U ante Lanús

Djokovic reveló con total honestidad cómo se lleva con Nadal y Federer
Tenis

Djokovic reveló con total honestidad cómo se lleva con Nadal y Federer

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo