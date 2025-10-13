Aseguran que Nicolás Córdova será el DT de Chile en las próximas Eliminatorias: “Tienen todo amarrado”

Terminó la participación de Chile en el Mundial Sub-20 y se hace perentorio buscar soluciones para el futuro del fútbol nacional. Es que, a nivel de selecciones, sigue habiendo un futuro incierto y pocas esperanzas.

Todo parte por la cabeza de la próxima Roja. Si bien se ha señalado que Felipe Correa, gerente de Selecciones, está en una ardua búsqueda de un futuro técnico. Pero, por el momento, ni noticias de nombres, ni de posibilidades.

Por eso, algunos empiezan a ponerse la mano en la pera y sospechan. Sobre todo, porque Nicolás Córdova fue confirmado para los amistosos en Rusia, de noviembre. Y, como no, por las recientes declaraciones de Sebastián Miranda, quien aseguró que “el proyecto está enfocado en la clasificación al Mundial de 2030”.

Juan Cristóbal Guarello saca las máscaras: “La puntita”

Como es costumbre, Juan Cristóbal Guarello señaló, apuntó y disparó, en La Hora de King Kong. El comunicador se refirió al momento de la Selección Chilena y aseguró que Nicolás Córdova está listo para ser el DT del ciclo que empezará rumbo al Mundial 2030.

“Milad dijo que Córdova dirige en Rusia, que no hay prisa por encontrar un entrenador y que Felipe Correa está buscando. Las hueas, está claro que el plan 2030 es con Córdova como técnico, con Miranda, con Leporatti y con Tagle”, empezó diciendo JCG, quien después lanzó una metralleta de preguntas.

“Nos enteramos que hay un proyecto de Selección, para el Mundial 2030, porque a Miranda se le chisporroteó. ¿Quién presentó el proyecto? ¿Quién es el entrenador en ese proyecto? ¿Quién es el jefe técnico? ¿Fue aceptado por la ANFP? ¿Hay un contrato con ese proyecto? ¿Por qué, de repente, Miranda, que es el DT de la Sub-17, dice que el proyecto llega hasta el 2030?”, lanzó al aire el comunicador.

“Ya tienen todo amarrado. O sea, se ratificó a Córdova, hubo cero críticas de parte de Milad y al día siguiente Miranda dice esto. ¿Entienden cómo la mandan a guardar estos compadres?”, añadió.

Clama por una presentación oficial

Para Juan Cristóbal Guarello, todo está dicho. O, para ser precisos, no explicitado, pero sí se puede inferir. Es por eso que clamó por que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, termine de hacer oficial la banca de Nico Córdova en La Roja.

“¿Por qué Milad no tiene los pantalones de dar una conferencia de prensa y decir que Córdova estará hasta el 2030 para que desarrolle su proyecto? Nos van metiendo la puntita de a poquito”, cerró Guarello