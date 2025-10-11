La Selección Chilena sorteó de buena manera su primer amistoso tras la debacle en Eliminatorias. Pese al ajustado resultado ante Perú, se empiezan a sacar conclusiones de lo realizado en el Bicentenario de La Florida.

Algunos deberían estar, otros no tanto. Lo cierto es que el retorno de Ben Brereton, la seguridad de Lawrence Vigouroux y los aportes de los jugadores del medio local, dan para sentir cierta tranquilidad.

Claro que habrá que mejorar mucho más para clasificar al Mundial de 2030. Es por eso que habría que comenzar a desglosar y ver em cada jugador una posibilidad futura. Es lo que hizo la Inteligencia Artificial, a la que le fuimos a preguntar sobre los nombres de quienes deberían estar en las próximas nóminas de La Roja.

La Inteligencia Artificial da su veredicto

Caía de cajón. Con la pregunta sobre quiénes deberían seguir en las nóminas de la Selección, fuimos a preguntarle a la IA de Microsoft, Copilot, para que diera su veredicto. La pregunta fue la siguiente: “Después del partido amistoso entre Chile y Perú de este 10 de octubre de 2025, ¿qué jugadores crees que no deberían faltar nunca en las futuras nóminas de La Roja?“.

Así respondió la IA: “El partido confirmó la presencia de figuras que marcan la diferencia en ataque y que aportan seguridad en defensa; Ben Brereton fue una de las referencias ofensivas más destacadas del encuentro“.

“Brereton es goleador y decisivo en momentos claves, además de ser una referencia de la ofensiva. Por eso, no debería faltar“, sentenció la IA, que además planteó otros nombres.

Ben Brereton fue aprobado por la IA | Photosport

“Lo mejor sería mantener una base de 6–8 jugadores inamovibles de la lista, mientras se rota el resto de la nómina para sostener competitividad e ir integrando talento joven progresivamente“, enfatizó, dando nombres como el de Francisco Sierralta (“solidez física y capacidad de recuperación”) y Gabriel Suazo (“versatilidad defensiva y proyección al ataque”).

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

En noviembre, la Selección Chilena sostendrá dos partidos amistosos. El primero será ante Rusia, el 15 de noviembre, y el segundo ante Perú, el 18 del mismo mes. Ambos se llevarán a cabo en Sochi, ciudad rusa que da hacia el Mar Negro.

