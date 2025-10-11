La selección chilena disputó su primer amistoso tras terminar las penosas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo de todos logró un triunfo con lo justo y sobre la hora por 2-1 sobre Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Más allá del resultado, lo que debe buscar la Roja de acá en más es a esa camada de nuevos jugadores que hará el desgaste rumbo a la próxima cita plantearía del 2030. Ahí, la aparición del ya manoseado recambio será clave.

Sin embargo, hay un emblema de la generación dorada que sigue haciendo mérito para tener una nueva oportunidad de jugar en el equipo de todos. Hablamos de Alexis Sánchez, quien está teniendo un auspicioso inicio de campaña en el Sevilla de España.

¿Alexis Sánchez de regreso a la selección chilena?

Uno que habló al respecto tras el triunfo sobre Perú fue Gabriel Suazo, quien en su calidad de actual capitán de la Roja dio una clara opinión al respecto: “Sobre Alexis eso va más allá de si él quiere o no. Estoy seguro que él quiere pero eso pasa por el técnico si quiere nominarlo”.

“Él siempre estará a disposición, pero escapa de la mano de él y mía. Depende del cuerpo técnico que esté en la selección chilena”, concluyó el formado en Colo Colo.

Cabe recordar que en las últimas Eliminatorias el delantero del Sevilla jugó apenas siete compromisos, donde no registró ningún gol en 627 minutos de acción. ¿Se merece volver al equipo de todos por un proceso más?

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

El equipo de todos tendrá en noviembre dos encuentros amistoso en Rusia. El 15 jugará ante la selección local, mientras que el 18 se verá las caras ante Perú. Ambos partidos se jugarán en Stadion Fisht de Sochi.