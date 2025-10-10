Tras el triunfo de Chile ante Perú en duelo amistoso, en las pantallas de ESPN Chile se generó el debate por el futuro de la Roja y los referentes del equipo. Y ahí, Claudio Bravo golpeó la mesa.

Con micrófono en mano, el nacido en Colo Colo no le hizo el quite ante el debate de si Alexis Sánchez debe volver a la selección chilena tras sus últimas actuaciones en Sevilla. El ex meta le metió toda la presión al Niño Maravilla.

“Dependerá mucho si puede o no sostener los partidos en La Liga hasta el final (Alexis), más aún en la ciudad donde está el calor es terrible. Cuesta para un jugador de edad avanzada”, dijo el eterno capitán chileno.

Bravo se las canta clarita a Alexis

Siguiendo con sus argumentos, Claudio Bravo recalcó que por muy buen nivel que tenga Alexis Sánchez actualmente, debe sostenerlo en el tiempo si quiere replicarlo en la Roja.

Alexis en su última nominación /Photosport

“Uno tiene que tener las ideas claras y saber cuándo estás y cuando no. Nos tocó vivir esto en nuestra última etapa, el DT quiere rendimiento inmediato, creo que a Alexis le pasa lo mismo. Le expliqué a Gareca que no me veía dos años más, le dije que util hasta ahí, en Copa América”, ejemplificó.

Pese a eso, el oriundo de Viluco le tiró la pelota al próximo DT de la selección chilena, quien deberá tomar la decisión final sobre el caso Alexis Sánchez y un eventual regreso a la Roja.

“Siempre un jugador de calidad y recorrido es util en todo sentido, de vestuario, a nivel de entrenamiento y en los partidos. Pero acá no lo vamos a saber, lo sabrá el técnico que esté ahí”, cerró.