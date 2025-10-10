Previo al amistoso de la selección chilena ante Perú, el panel de ESPN Chile debatió por la falta de gol y figuras en el equipo que en esta ocasión dirigió Sebastián Miranda. Y ahí fue Mauricio Pinilla quien encendió la discusión por Alexis.

Luego que Jean Beausejour y Nicolás Peric pidieran que el Niño Maravilla regrese a la Roja, tras sus actuaciones en Sevilla, Pinigol puso el grito en el cielo. Es que con miras al Mundial 2030, Alexis llegará a los 40 años.

Por eso, el ex delantero de la Roja y ahora comentarista deportivo dio sus razones de por qué el tocopillano no debe volver ahora a la selección. Eso sí, la dejó boteando a futuro.

Pinilla lapidario con Alexis “de regreso” a la Roja

Mauricio Pinilla golpeó la mesa por el debate en torno a un eventual regreso de Alexis Sánchez a la selección chilena. Pinigol dijo que a futuro podría ser, pero ahora por ningún motivo.

Alexis en su último duelo oficial por Chile / Photosport

“Alexis necesita tranquilidad, no es convocable por un año. Debe recuperar nivel, confianza, movimientos, cuando esté tranquilo, relajado y motivado nuevamente que lo haga, pero para competir”, explicó.

En ese sentido, Pinilla le debatió la postura a Jean Beausejour, diciendo sobre Alexis que si vuelve ahora sería “desgaste en partidos amistosos a pesar de las ganas de él”.

“(Alexis) tiene objetivos importantes, partidos y batir récords, pero en estos momentos merece tranquilidad para recuperarse a nivel futbolístico y mental”, cerró Pinigol.