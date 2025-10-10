Es tendencia:
Pinilla frena en seco a Beausejour por exigir a Alexis en la Roja: “No es convocable por un año”

Acalorado debate entre los ex jugadores de la selección por eventual regreso del Niño Maravilla.

Por Nelson Martinez

© ESPN ChileDebate por Alexis de los ex jugadores de la Roja.

Previo al amistoso de la selección chilena ante Perú, el panel de ESPN Chile debatió por la falta de gol y figuras en el equipo que en esta ocasión dirigió Sebastián Miranda. Y ahí fue Mauricio Pinilla quien encendió la discusión por Alexis.

Luego que Jean Beausejour y Nicolás Peric pidieran que el Niño Maravilla regrese a la Roja, tras sus actuaciones en Sevilla, Pinigol puso el grito en el cielo. Es que con miras al Mundial 2030, Alexis llegará a los 40 años.

Por eso, el ex delantero de la Roja y ahora comentarista deportivo dio sus razones de por qué el tocopillano no debe volver ahora a la selección. Eso sí, la dejó boteando a futuro.

Pinilla lapidario con Alexis “de regreso” a la Roja

Mauricio Pinilla golpeó la mesa por el debate en torno a un eventual regreso de Alexis Sánchez a la selección chilena. Pinigol dijo que a futuro podría ser, pero ahora por ningún motivo.

Alexis en su último duelo oficial por Chile / Photosport

“Alexis necesita tranquilidad, no es convocable por un año. Debe recuperar nivel, confianza, movimientos, cuando esté tranquilo, relajado y motivado nuevamente que lo haga, pero para competir”, explicó.

En ese sentido, Pinilla le debatió la postura a Jean Beausejour, diciendo sobre Alexis que si vuelve ahora sería “desgaste en partidos amistosos a pesar de las ganas de él”.

