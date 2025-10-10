Las críticas contra Nicolás Córdova no cesan luego del mal andar de la selección chilena Sub 20 en el Mundial. El DT está en el ojo del huracán por el bajísimo rendimiento de sus jugadores, algo que pone serias dudas sobre sus reales capacidades para seguir como jefe de las selecciones juveniles.

Sin embargo y pese a las críticas, hay quienes siguen defendiendo esa especie de trabajo invisible de Córdova. Es más, hasta el mismo Pablo Milad le prestó algo de ropa en su más reciente entrevista en The Clinic.

Esto cayó como patada en la guata para Juan Cristóbal Guarello, quien en el programa La Hora de King Kong salió a repasar con todo a los ex jugadores que, usando su plataforma de comentaristas en los medios, han defendido el trabajo del DT.

Las críticas de Guarello a los que defienden a Nicolás Córdova

El periodista partió diciendo que “esto lo he escuchado de muchos comentaristas ex futbolistas. Es un coro de ex futbolistas. Milad dijo en su entrevista que Nicolás Córdova dirigirá a la adulta en los amistosos de Rusia en noviembre y que no hay prisa en tener un nuevo DT”.

“Tal y como yo lo dije, el plan de Córdova siempre fue tomar la adulta. Apenas se fue Gareca presentó su proyecto para que así sea. Córdova no solo no es cuestionando después de un mundial muy malo, sino que además se le ensalza”, agregó.

En ese sentido, Guarello cuestionó que “¿por qué hay tanta necesidad de que se quede Nicolás Córdova? ¿Por qué tiene tanta defensa? Aquí me meto con los ex jugadores. Escuché a Dante Poli, a Jean Beausejour y hasta me agarré con el Pato Yáñez en la radio por lo mismo”.

Nicolás Córdova apenas tiene un 2.71% de rendimiento en sus partidos dirigiendo selecciones. | Foto: Photosport.

“Todos dicen que es estudioso, que tiene todos los atributos, que hay buenas sensaciones y esas cosas. La gran mayoría de ex futbolistas repitieron el mismo libreto. Dicen que es un hombre preparado y que trabaja bien, y ese es el clásico verso de los entrenadores de fútbol”, añadió.

Además, el periodista sostuvo que “el equipo juega mal, pierde y comete errores, pero trabaja bien el DT. ¿Qué es trabajar bien? No puedo cocinar bien si el plato me queda asqueroso. No puede decir que soy un buen médico si en la cirugía pongo mal los puntos”.

“En el fútbol hay dos formas de evaluar, primero el resultado y luego el trámite del partido. Tomando eso dos puntos, la selección chilena Sub 20 de Nicolás Córdova estuvo muy mal en este mundial”, concluyó.

¿Cuál es el rendimiento de Córdova en las selecciones de Chile?

Sumando todos los partidos de Córdova en la Sub 20, Sub 23 y adulta registra 32 dirigidos, con 13 victorias, dos empates y 17 derrotas. Esta da un discreto 42.71% de rendimiento.