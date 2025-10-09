Nicolás Córdova está en el centro de la atención después de la eliminación de la Roja del Mundial Sub 20. En la ANFP, no se han referido al futuro del entrenador que hasta era considerado para la selección adulta. Pablo Milad, al ser consultado sobre la eliminación, no habló.

Puertas adentro, en Quilín se molestaron con el DT. Según El Mercurio, este descontento de la ANFP fue por una declaración que hizo Córdova después de la eliminación, donde habló de culpas compartidas.

Entre varias frases, el DT lanzó: “Pedí un montón de cosas que no se hicieron o no se pudieron hacer, desconozco los reales motivos, pero no pasa solamente por eso, hay un montón de cosas que hay que corregir, y eso lo sabemos… Al final lo sabemos todos”.

Esa frase no pasó desapercibida y, este miércoles, la ANFP le hizo saber al entrenador sobre su molestia. “A Córdova no le quedó otra opción que ofrecer disculpas, argumentando que había sido malinterpretado“, revelaron desde el citado diario nacional.

“A Nicolás Córdova no le quedó otra opción que ofrecer disculpas” | Photosport

ver también Experto en selecciones menores dice lo que debe hacer Chile con Nicolás Córdova: “Tiene que…”

Nicolás Córdova tuvo que ofrecer disculpas a la ANFP

Por ahora, es una incógnita si la ANFP le seguirá entregando respaldo al entrenador después de lo sucedido en el Mundial Sub 20, donde Chile solo ganó un partido en la fase de grupos y fue goleado en los octavos de final, y esta polémica por sus declaraciones.

Publicidad

Publicidad

Queda esperar y ver si Nicolás Córdova continúa en su puesto como jefe de las series menores de la Roja. El próximo desafío de una selección nacional juvenil estará en el Mundial Sub 17 que se disputará en noviembre en Qatar. Sebastián Miranda está a cargo de ese proceso.