Selección Chilena

Cristián Caamaño destroza a Nicolás Córdova por su soberbia tras la eliminación: “Hay que ser más…”

El periodista se refirió a los dichos del entrenador de la selección chilena Sub 20 luego de la caída y eliminación ante México del Mundial.

Por Patricio Echagüe

Córdova no pudo hacer destacar a la Roja Sub 20 en este Mundial.
© Photosport.Córdova no pudo hacer destacar a la Roja Sub 20 en este Mundial.

Con una humillante goleada ante México llegó a su terminó el viaje de la selección chilena Sub 20 en este Mundial. Los dirigidos por Nicolás Córdova fueron vapuleados por un rotundo 4-1 en Valparaíso, marchándose de manera deshonrosa del certamen en los octavos de final.

Como era de esperar todas las críticas y ataques por el bajísimo rendimiento del equipo están cayendo sobre Córdova, quien en dos años y medio de trabajo fue incapaz de elevar el nivel de sus dirigidos.

Además, la postura hasta soberbia del DT después de la debacle no ayudan demasiado. Tras la derrota aseguró en conferencia que “la única cosa que queda a mi favor de todo esto que está pasando es que esto yo lo dije hace dos años. No lo he dicho ahora, no es algo que yo me estoy inventando ahora”.

Caamaño critica a Nicolás Córdova por su soberbia

Pues bien, estas palabras tuvieron la respuesta de Cristián Caamaño en Radio Agricultura, donde aseguró que “Nico, no basta con decir, hay que hacer. Si no, quedas en la mediocridad e imagino que aspiras a algo más alto y aspiras a haber hecho un mejor trabajo”.

Nicolás Córdova dirigirá de manera interina los amistosos de la selección chilena adulta de noviembre. | Foto: Photosport.

“No te puedes conformar con que la justificación sea haberlo dicho hace 2 años. No te olvides que no solo eres el técnico de la Sub 20, eres también el jefe técnico de las divisiones menores del fútbol chileno”, agregó el periodista.

Publicidad
En ese sentido, apuntó a que “uno tiene que nivelar hacia arriba, no hacia abajo e incluso desde las argumentaciones. Perder tres partidos de cuatro, salir último en el hexagonal, no haber pasado la fase de grupos en la Sub 23 no puede ser justificación de ‘lo dije hace dos años’. Hay que ser más autocrítico y sacarse la ropa de la soberbia”.

