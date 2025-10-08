Con una bochornosa derrota ante México llegó al término la aventura de la selección chilena Sub 20 en este Mundial. El equipo de Nicolás Córdova fue vapuleado por un rotundo 4-1 en Valparaíso, marchándose de manera deshonrosa del torneo en la ronda de octavos de final.

Las críticas para el equipo, sobre todo hacia la figura de Nico Córdova, no han parado en estas horas. Lamentablemente hay muy poco para rescatar y son varios los que están haciendo leña del árbol caído.

Uno de ellos es el periodista Rodrigo Sepúlveda, quien en su canal de YouTube analizó en duros términos el pobrísimo rendimiento de Chile ante el combinado azteca y lo que pobre que se vio en el torneo.

Sepu barre con la Rojita de Nicolás Córdova

El comunicador partió diciendo que “el primer tiempo me dio pena, me dio vergüenza. México nos dio un baile el primer tiempo. Chile, selección tímida, sin manejo de la pelota, le dieron un baile. Jugaban al baby fútbol los mexicanos y los chilenos solo miraban”.

Nicolás Córdova está en el centro de las críticas tras el bajísimo rendimiento de la selección chilena Sub 20 en el mundial. | Foto: Photosport.

“Me dio vergüenza ver a esta selección en el primer tiempo ¿Por qué regalaste el primer tiempo? No te vean con timidez porque ya van cuatro partidos (…) El gol de Rossel no te sirve de nada, el que diga que sirve para pasar las penas es verso”, agregó.

En ese sentido, Sepu sostuvo que “fue una Selección sin ningún estilo de juego. Una selección que yo no sé si atacaba con punteros, si tenía laterales profundos, si tenía un 9 de área o si le gustaba tener la pelota, porque no me lo mostró nunca”.

“Esta selección no juega a nada. Selección pobre, llena de errores, eso fue Chile en este Mundial Sub 20”, concluyó el periodista.