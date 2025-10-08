Como si de una crónica de una muerte anunciada se tratase, la aventura de la selección chilena Sub 20 en el Mundial llegó a su final. El equipo de Nicolás Córdova cayó por un rotundo 4-1 ante México, marchándose de manera deshonrosa del torneo tras mostrar un discretísimo rendimiento.

Para sorpresa de nadie, Nico Córdova está en el ojo del huracán en cuanto a las críticas por parte del medio. De su mano la Rojita nunca mostró nada y se fue del certamen luego de ganar apenas un partido de cuatro disputados.

Además, el DT se enfrascó en innecesarios duelos con la prensa, apuntando a sus famosas métricas para defender su trabajo. Esto abrió el debate, sobre todo por la opinión de otros entrenadores que no pescan mucho este tipo de elementos en el fútbol.

Ortiz barre el piso con las métricas de Nicolás Córdova

En este grupo está Fernando Ortiz, entrenador de Colo Colo, quien en charla con ESPN aseguró que “por el tema de las métricas yo soy muy particular. No le doy tanta importancia. Me gusta que el jugador cumpla una función dentro de la cancha que yo considere importante”.

“Pueden recorrer entre diez u once kilómetros por partido. La información está, pero mis decisiones no las baso en eso. Yo quiero que el jugador se enfoque en lo que uno quiere dentro del campo de juego”, agregó.

En ese sentido, el DT del Cacique afirmó que “después hoy en día es algo importante, innovador, que se basan en esas estadísticas. Yo soy un poco necio en ese sentido y creo que el jugador se tiene que liberar la cabeza para desarrollar el máximo potencial en el lugar que ocupe”.

“No quiero decir que yo estoy en lo correcto, pero si el jugador hace lo que tiene que hacer y la función es la correcta, yo aplaudo”, concluyó el argentino.