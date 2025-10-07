La selección chilena se despidió de la Copa del Mundo Sub 20 de Chile 2025. El cuadro dirigido por Nicolás Córdova dijo adiós tras caer goleado 1-4 frente a México en octavos de final, tras vencer a Nueva Zelanda y perder ante Japón y Egipto en la fase de grupos.

Sentenciada la eliminación y consciente de las críticas, Córdova manifestó a la transmisión de DSports que “las tomas de decisiones no se trabajan en una semana, se trabajan en un proceso de 7-8 años. No me puedo hacer cargo de este último proceso, no me puedo hacer cargo de todo lo que ha pasado con estos chicos desde antes. Por lo tanto, el proceso ha tratado de ser lo más consciente en cuanto a la toma de decisiones, la forma de entrenar va en base a eso”.

“Lamentablemente son situaciones de mucho trabajo por muchos años, que son una de las cosas que hay que mejorar a nivel país. Yo me hago cargo en cuanto a la selección. Obviamente teníamos muchas esperanza de hacer un mejor Mundial, sobre todo a nivel de resultados. Creíamos que podíamos competir y efectivamente los partidos estuvieron bastante parejos, salvo este último, donde México fue absolutamente merecedor de la victoria”, complementó el DT.

Ya en zona mixta, el entrenador manifestó que “los análisis más profundos no hay que hacerlos en caliente, hay que hacerlos con tranquilidad y ver qué es lo que se pudo haber hecho mejor y qué es lo que hay que seguir insistiendo“, dijo Córdova.

Nico Córdova: ¿Fracaso? Chile no es una selección potente

“¿Es un fracaso? No voy a responder ante esa pregunta” contestó molesto en deté de La Roja sub 20 añadiendo que “la única cosa que queda a mi favor de todo esto que está pasando es que esto yo lo dije hace dos años. No lo he dicho ahora, no es algo que yo me estoy inventando ahora”.

Expone que “al final esa es mi gran tranquilidad, que hemos tratado de acelerar muchísimo en cuanto a los dos años que llevamos. No solamente en la sub 20, en todas las categorías. Pero cuesta mucho. Yo estoy poniendo la cara y soy responsable de este proceso que lleva dos años”.

Para Córdova “esto no viene de hace dos años, esto viene de hace mucho más tiempo. Por lo tanto, hay mucha gente que es responsable de esto. Hay mucha gente que sabe dónde le aprieta el zapato. Yo me hago cargo de esto hoy, y en ese sentido soy siempre súper responsable. Siempre doy la cara, siempre respondo, por lo tanto no me voy a esconder en esta ocasión porque nunca lo he hecho“.

“Hoy en día yo estoy acá, pero esto ha pasado muchas veces. Recordemos que antes del 2007, en el Mundial de esa generación, en el 2005 también hubo un Mundial. Chile quedó eliminado en octavos de final, perdiendo 3-0 con Holanda. Esto pasa en general. No somos una selección potente a nivel juvenil. Y eso lo tenemos que saber y hay que trabajar mucho“, sentenció Nicolás Córdova.

