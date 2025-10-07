La selección chilena se despidió del Mundial Sub 20 de Chile 2025, eliminada en octavos de final con goleada inapelable por 1-4 de México, duelo disputado en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Fue la lápida para el conjunto entrenador por Nicolás Córdova.

Y el triunfazo azteca fue celebrado por la prensa mexicana, casi como el duelo que cierra definitivamente la herida de la goleada por 7-0 en la Copa América Centenario de 2016.

“La selección mexicana aplastó a Chile y lo goleó por 4-1 en Valparaíso. El Tri jugó un partido espectacular, le ganó bien a Chile y avanzó de ronda en el torneo“, destacó BolaVip México.

Por su parte, Mediotiempo publicó que fue “¡un paseo! México gana gusta golea y está en cuartos de final“. Agregaron que su selección “avanzó a cuartos de final tras superar con categoría a Chile. Los Guerreros Aztecas se impusieron gracias a los goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y un doblete de Hugo Camberos”.

Chile no pica… mal en la adulta, mal en las juveniles

TUDN tituló “¡golpe de autoridad! Mora abre el camino a México a cuartos de final”. Complementaron que “la selección mexicana sub 20 avanza a la siguiente ronda tras goleada ante la escuadra anfitriona. (…) El anfitrión ha dicho adiós a su certamen. La superioridad del Tri sub 20 fue enorme en la primera parte“.

En tanto Record aliñó el festejo con ironía: “ese chile no pica. México clasifica a cuartos de final del Mundial Sub 20 tras golear al anfitrión. El equipo mexicano no tuvo piedad de los chilenos en Valparaíso para clasificar a la siguiente ronda”, mientras ESPN México tituló que “México resuelve la aduana de Chile con goleada“.

Por último, El Universal celebró que “México golea y elimina a Chile para avanzar a cuartos de final del Mundial sub 20. Ahora, los jóvenes fantásticos esperan por Argentina o Nigeria, posibles rivales en cuartos de final”.

“El mejor partido de la selección mexicana sub 20 llegó en el mejor momento. El Tri ganó, gustó y goleó para avanzar a cuartos de final de la Copa del Mundo de la categoría tras vencer a Chile (1-4)”, añadieron.

Pero no fue lo único… sentenciaron metiendo el dedo en la llaga: “si las categorías menores son un reflejo de las mayores, Chile comprobó por qué La Roja vive una crisis que afecta a todas sus divisiones y el Tri, con una camada de futbolistas que destacan por su talento y mentalidad, representó el deseo de trascender en el torneo de naciones más importante”, finalizaron.