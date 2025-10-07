Es tendencia:
Mundial Sub 20

Claudio Borghi le da una fuerte lección al Métrico Nicolás Córdova: “Se equivocó en…”

El ex entrenador de la selección chilena habló del actual DT de la Sub 20, quien no hace jugar bien a su equipo en el Mundial.

Por Carlos Silva Rojas

Nicolás Córdova es criticado por el nivel de la Sub 20.

La selección chilena clasificó de rebote a los octavos de final del Mundial Sub 20 que se organiza en el país, porque quedó en el segundo lugar del Grupo A gracias a tener menos tarjetas amarillas que Egipto.

El equipo de Nicolás Córdova ha mostrado un triste nivel en el certamen planetario, ya que ganó un partido y perdió dos, todos disputados en el estadio Nacional.

El DT de la Roja se defendió con “métricas” en mano y aprueba el rendimiento de su equipo, situación que le ha generado muchos comentarios en contra, debido a que las estadísticas que muestra sirven de poco si los partidos se terminan perdiendo.

Claudio Borghi critica a Nicolás Córdova por hablar de las métricas

Nicolás Córdova ha recibido muchas críticas por sus declaraciones, a las que se sumó el ex entrenador de la Roja, Claudio Borghi, quien no está de acuerdo con los comentarios que deslizó el estratega.

Creo que se equivocó en dar porcentajes o cifras que maneja él o manejan los técnicos. De pronto, a la gente no le interesan o nos los entiende. Ahora, a partir de ahí se exageró y se le fue todo el mundo en contra y eso evidentemente son las situaciones que un técnico debe saber manejar”, dijo el Bichi a As.

“Yo creo que se ha exagerado un poco desde los dos lados. Del lado de él, no todo el mundo tiene que entender las mediciones que tiene el fútbol. Es como que yo te dijera ‘tengo que hacer una columna’ y tu me dices ‘mira, estos son los parámetros’ y la verdad es que yo no los entiendo. Se exageró un poco todo. Y a esto se sumó un mal rendimiento, una forma de no satisfacer a la gente y todo se mezcla y empeora“, cerró Borghi.

Chile buscará este martes dar la sorpresa cuando se mida con México por el paso a los cuartos de final del Mundial Sub 20.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs México en el Mundial Sub 20?

El partido por los octavos de final del Mundial Sub 20 entre Chile y México se jugará este martes 7 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

