Desnudan la métrica de la que se olvida Nicolás Córdova en el Mundial Sub 20: “Ninguno puede…”

La selección chilena se metió por la ventana a los octavos de final del Mundial Sub 20, ya que clasificó gracias a que tuvo menos tarjetas amarillas que Egipto.

El equipo de Nicolás Córdova quedó en el segundo lugar del Grupo A gracias al criterio Fair Play, el cual lo salvó de irse eliminado en primera fase, porque eso fue lo que sufrió el elenco africano, que no quedó entre los mejores cuatro terceros.

Pese a que el DT y el plantel de la Roja lo niegan, el cometido de Chile en la Copa del Mundo ha sido muy malo, ya que apenas ganó un partido, perdió dos y le cuesta mucho llegar al gol.

Patricio Yáñez critica a la selección chilena por su nivel en el Mundial Sub 20

La selección Sub 20 de Córdova se llena de comentarios negativos, a los que se sumó el ex mundialista Patricio Yáñez, quien no tuvo empachos en criticar al equipo nacional.

“A mí lo que me llama poderosamente la atención es que estos chicos no tengan la capacidad de absorber el ambiente. Una de las cosas que relató al término del partido con Egipto es que psicológicamente no están bien”, dijo el Pato en radio Agricultura.

Nicolás Córdova suma críticas.

“Yo digo ‘bueno, es un tema en el fútbol chileno’. ¿Por qué no maduran antes? ¿Qué pasa en los clubes? Me llama la atención que esto que podía ser un elemento que favoreciera los rendimientos (la localía), terminó dejándolos entre la espada y la pared”, agregó Yáñez.

Por último, Patricio Nazario fue contundente en decir que ninguno de los jugadores que están en el Mundial Sub 20 tienen el nivel para en el corto plazo jugar por la selección adulta.

“Este equipo no levanta y lo que era algo para Córdova relevante… acá no hay ninguno que pueda alimentar a la selección mayor“, cerró Patricio Yáñez.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs México en el Mundial Sub 20?

El partido por los octavos de final del Mundial Sub 20 entre Chile y México se jugará este martes 7 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.