Es chileno, pero juega por Argentina y es elogiado en el Mundial Sub 20: “Ha sido importante…”

Uno de los grandes talentos que perdió la selección chilena es el delantero Ian Subiabre, quien defendió los colores de la Roja, pero decidió jugar por Argentina en el Mundial Sub 20.

El atacante de River Plate tuvo la opción de jugar por ambos países, sin embargo, recibió el llamado de la Albiceleste y no lo dudó. Ahora tiene la opción de ganar la Copa del Mundo que se juega en Chile.

Subiabre está mostrando un nivel elevado en el certamen planetario, porque es una de las figuras de Argentina y ya anotó dos goles, uno a Cuba y otro a Australia.

ver también Le ganaron a Chile con un golazo, celebraron y se burlaron, pero quedaron eliminados del Mundial Sub 20

DT de Argentina llena de elogios a Ian Subiabre

El rendimiento del delantero argentino-chileno fue analizado por el entrenador de Argentina Sub 20, Diego Placente, quien valoró que haya elegido jugar por su equipo.

“Tuvo la oportunidad de elegir para los dos países y se la jugó por Argentina, incluso cuando venía corriéndola de atrás por la edad. Él y Mastantuono eran más chicos, pero se la jugó y ha sido importante en todo este proceso”, dijo Placente en zona mixta.

Ian Subiabre es uno de los goleadores de Argentina. Foto: Martin Thomas/Photosport

Publicidad

Publicidad

“Es alguien que queremos mucho y que conocemos bastante. Sabemos la calidad extraordinaria que tiene y la verdad es que cuando juegan todos bien, Ian se destaca también”, agregó.

Argentina es uno de los grandes candidatos para ganar el Mundial Sub 20 y este miércoles jugará en octavos de final ante Nigeria desde las 16:30 horas en el estadio Nacional.