La Roja sigue su camino en el Mundial Sub 20 en medio de las críticas a Nicolás Córdova. El equipo nacional avanzó a octavos de final, pero dejó muchísimas dudas en la fase de grupos, donde apenas ganó un partido. Más preocupante aún es que solo clasificó gracias a una tarjeta amarilla.

Ahora, Chile debe corregir la mayor cantidad de errores posibles para enfrentar a México en octavos. La Roja y el Tricolor se enfrentarán el martes 7 de octubre a las 20:00 horas en el Elías Figueroa de Valparaíso.

Uno que ha observado esta situación desde lejos es Leandro Hernández, jugador de Colo Colo que partició de microciclos y se ilusionaba con un llamado de Córdova. A diferencia de Damián Pizarro o Iván Román, quienes no fueron cedidos, Hernández simplemente no fue considerado.

En diálogo con el canal oficial del Cacique, Leandro Hernández se sinceró sobre el tema. “Fue difícil quedar fuera. Obviamente, a nadie le gusta. Yo estuve en el proceso desde que empezó y fueron momentos muy lindos, la selección es donde todos quieren estar“, confesó.

Leandro Hernández habló sobre quedar fuera del Mundial Sub 20 | Photosport

La gran pena de Leandro Hernández: quedó fuera del Mundial Sub 20

“Tengo compañeros con los que hablo, fue duro, pero hay que seguir para adelante no más, siempre pensar positivo. Voy a estar pendiente siempre, les deseo lo mejor y sé que les irá bien“, complementó el jugador de Colo Colo.

Durante esta temporada, Leandro Hernández ha tenido varias apariciones destacadas en la Proyección de Colo Colo, pero nulo protagonismo en el primer equipo. Con Jorge Almirón casi ni era convocado, aunque su situación podría cambiar con Fernando Ortiz.