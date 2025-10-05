Referente de España entrega potente mensaje sobre el futuro de Damián Pizarro: “Sus resultados…”

Damián Pizarro se transformó en una de las grandes figuras que quedaron fuera del Mundial Sub 20. El delantero no fue incluido en la lista final de Nicolás Córdova por decisión del Udinese y ahora el jugador se encuentra en Francia buscando nuevos desafíos.

Es que el cuadro italiano decidió mandarlo a préstamo para que sumara minutos. Por lo que Le Havre aparece como su nueva casa. Ahora el formado en Colo Colo busca reencontrarse con su mejor versión. Aunque esto ha sido más que complicado por el DT que lo recibió en la Ligue 1.

ver también Mundialista lanza alocada teoría para entender la falta de gol de Juan Francisco Rossel: “Le hace falta…”

“Aún no está al ciento por ciento técnicamente. Tiene un perfil muy diferente. necesita adaptarse a nuestro estilo de juego”, recalcó Didier Digard, por lo que Pizarro tendrá que luchar y bastante por su titularidad.

¿Qué pasa con Damián Pizarro?

Pero entre las críticas de su club, apareció un inesperado salvavidas y que llegó desde el Mundial Sub 20. ¿Nicolás Córdova? No. En esta ocasión fue su ex compañero Iker Bravo que salió en defensa de quien fuese su colega en el Udinese.

“Damián es un gran talento en Chile, como muchos otros que hay. Compartimos mucho en Udinese”, recalcó este sábado en zona mixta del Estadio Nacional.

ver también Cambio de horario para los octavos de final: modifican el duelo de Chile vs México

El delantero valorado en 3 millones de euros, que fue clave en la clasificación de España a octavos de final, enfatizó que más temprano que tarde se verán los frutos del gran esfuerzo de Damián Pizarro.

Publicidad

Publicidad

Iker Bravo respaldó a Damián Pizarro

“Él va a trabajar, porque lo he visto desde primera persona lo que trabaja y sus resultados van a llegar”, sentenció entregando su respaldo total a “Demian”.