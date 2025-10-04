Un esperado duelo se vivirá este fin de semana, donde Sevilla se enfrentará a Barcelona por la octava fecha, y se vivirá el esperado reencuentro en cancha entre Alexis Sánchez y los azulgranas en su regreso a La Liga.

La llegada del tocopillano al equipo de Andalucía, que también integra Gabriel Suazo, fue una de las grandes sorpresas esta temporada, quien en los 4 partidos ha disputado ha dejado contenta a la afición con su desempeño, por lo que están expectantes al esperado duelo con el Barca.

Por su parte, los azulgranas pasan por un gran momento en la competencia en donde se encuentran punteros con 19 puntos, seguido de cerca por el Real Madrid, por lo que irán con todo por la victoria para desmarcarse en la tabla.

¿Dónde ver Barcelona vs. Sevilla?

El encuentro se jugará este domingo 5 de octubre a las 11:15 horas y la transmisión en Chile estará a cargo de Dsports y en streaming a través de la plataforma del DGO.

¿Hay transmisión gratuita? DAZN también transmite de forma gratuita los encuentros de La Liga, sin embargo, no ha dado información sobre el esperado encuentro mañana. El servicio de subscripción de pago ofrece diferentes planes y la opción gratuita para ver algunos eventos seleccionados mediante registro.

Alexis recuerda su paso por Barcelona

El goleador nacional recordó su paso por los azulgranas en conversación con AS España. “Creo que no se me dio mal la estancia allí. Pero es que tuve mucha suerte: el mío, y no habrá discusión, es el mejor Barça de la historia“.

“Después de jugar en aquel equipo, ha sido imposible que me sorprenda el fútbol. Estuve con Iniesta, Xavi, Messi, Neymar, con Puyol que era un defensor tremendo y capitán de España. ¡Jugué con todos ellos! Encontrar futbolistas así hoy en día se me hace muy difícil”.

Alexis Sánchez jugó en el Barcelona entre el 2011 y 2014/Getty Images)

También se refirió a la gran figura del Barcelona, Lamine Yamal, que estará ausente de este encuentro por lesión. “¿Compararlo con Messi? Eso son palabras mayores. Lamine juega muy bien, pero no hay que marearle con palabras. Que se divierta, se suelte y alcance su mejor nivel, porque es muy joven todavía”.

