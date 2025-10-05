Fernando Ortiz comienza a definir las claves de su proceso en Colo Colo, donde buscará sacar la mayor cantidad de puntos en la recta final de la Liga de Primera. Es así como, en una larga entrevista con Cooperativa Deportes, el entrenador habló de varios temas dentro del equipo.

Las conversaciones que ha tenido con Arturo Vidal y el plan para levantar a un jugador como Salomón Rodríguez fueron algunos de los temas que abordó el DT.

Otro tema importante tiene que ver con la capitanía. En su primer partido confió en Esteban Pavez y en el segundo optó por Vicente Pizarro. Ahora, el entrenador de Colo Colo se refirió a la figura del joven volante, quien será el capitán de su proceso en el Monumental.

“De lo que dicen, agrego que Vicente Pizarro es un excelente ser humano, quiere aprender en cada momento, entrena al 100 en cada momento. Es el futuro de Chile“, manifestó Fernando Ortiz.

Fernando Ortiz sobre Vicente Pizarro: “La capitanía está bien destinada”

“Tiene ese don donde capta el liderazgo tanto de Arturo como de Esteban, o de los otros jugadores de experiencia, y quiere aprender. La capitanía está bien destinada“, argumentó también el entrenador del Cacique.

Colo Colo vuelve a la competencia recién el domingo 19 de octubre para enfrentar a Coquimbo Unido en la fecha 24 de la Liga de Primera. Antes, los albos tendrán un amistoso con Deportes Puerto Montt este miércoles 8 de octubre, aprovechando la pausa por el Mundial Sub 20.