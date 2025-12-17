Colo Colo ya está de lleno metido en la búsqueda de jugadores para el 2026. Los albos tienen la necesidad en este mercado de fichajes de rearmar el plantel tras un año de rendimientos muy bajos, sobre todo en la defensa, donde prácticamente hay que construir desde cero.

Jugadores como Sebastián Vegas, Alan Saldivia, Mauricio Isla y Óscar Opazo ya no siguen en el club, razón por la cual todos los esfuerzos por ahora están en potenciar la retaguardia del equipo de Fernando Ortiz.

En ese sentido nombres como Bruno Cabrera, Nicolás Díaz y Matías Catalán han tomado fuerza, aunque todavía sin nada concreto. Sin embargo, en las últimas horas se sumó una nueva opción con la chance de fichar a uno de los defensa revelación de la liga chilena 2025.

Colo Colo quiere el fichaje de crack en defensa para el 2026

De acuerdo a información entregada por La Tercera, Fernando Ortiz tiene en carpeta el nombre de Juan Ignacio Díaz, defensor que militó en O’Higgins de Rancagua en esta temporada 2025 y que está con el pase en su poder.

Juan Ignacio Diaz viene de ser el capitán de O’Higgins en este 2025. ¿Será Colo Colo su próximo destino para el próximo año? | Foto: Photosport.

Con 1,82 metros de estatura, Díaz es formado en Estudiantes de La Plata, teniendo pasos posteriores en Agropecuario y Barracas Central antes de llegar al cuadro celeste en el 2024.

El defensor argentino de 27 años disputó en este 2025 un total de 21 partidos en O’Higgins, siendo 19 por la Liga de Primera y dos en Copa Chile. Anotó un gol en 1.809 minutos de acción y fue clave en la clasificación de los rancagüinos a la próxima Copa Libertadores.

Cabe recordar que en este mercado Colo Colo apostará por traer dos defensas centrales, un lateral derecho y un centrodelantero. A partir de ahí y luego de llenar todas esta plazas se espera que se busquen otras opciones.