Colo Colo no terminó de buena forma la temporada, al quedar fuera de copas internacionales el próximo año. Por eso para recargar pilas, se fueron de vacaciones a cargar pila.

Y dos de ellos se fueron juntos a aprovechar el descanso. Se trata de Vicente Pizarro y Daniel Gutiérrez, quienes juntos a otro canterano del Cacique como Luciano Arriagada (actualmente en Huachipato) y un amigo más viajaron al extranjero.

Así se pudo ver en las redes sociales de Gutiérrez, que subió imágenes de los cuatro paseando, comiendo y jugando pool en Medellín, Colombia, un destino atractivo para los jóvenes.

Aprovechan además la noche en una de las ciudades sudamericanas en las que se pasa bastante bien. De hecho posaron en el barrio de Provenza, el que inspiró la canción de Karol G del mismo nombre.

Los jugadores surgidos de Colo Colo en Medellín

Los amigos disfrutando la noche de Colombia

Lo pasan bien paseando en Colombia los canteranos de Colo Colo

Los mensajes de los compañeros de Colo Colo

Los futbolistas de Colo Colo le dejaron mensajes. “Disfruten”, señaló Esteban Pavez al ver a sus nóveles compañeros disfrutando de unos días en Colombia.

El posteo de Dani Gutiérrez

También Bruno Gutiérrez le escribió “top” a su tocayo de apellido, mientras que Vicho Pizarro y Arriagada comentaron la publicación en la que ellos mismos aparecen.

Arturo Vidal, Javier Correa y Leandro Hernández, compañeros de Colo Colo, les dieron un like, dejando en claro que a pesar de la mala campaña la buena onda en el camarín del Popular existe.