El primer partido de la Copa Biobío, torneo que reúne a los equipos de la octava región de nuestro país, fue un triunfo de Huachipato sobre Naval. Los acereros se impusieron por 4-0 en el Estadio CAP Acero, donde Luciano Arriagada vivió una jornada más que especial.

Después de un primer tiempo sin goles, Huachipato protagonizó una letal segunda mitad. A los 49′, Renzo Malanca aprovechó un rebote para el 1-0 de los acereros. Más tarde, a los 52′, Brayan Garrido sacó un taco en el área y Claudio Torres puso el 2-0 para el local.

A los 83′ se concretaría la goleada: tras una pelota profunda de Julián Brea, Luciano Arriagada se adentró al área y marcó el 3-0 del partido. Después, a los 85′, Ezequiel Morales pondría el 4-0 definitivo con un bombazo desde la medialuna del área.

El gol de Arriagada, jugador que dejó Colo Colo para irse a Athletico Paranaense en un polémico movimiento en 2023, marcó su reencuentro con las redes. El delantero no anotaba desde el 2 de noviembre del 2024, cuando vestía la camiseta de Audax Italiano.

Luciano Arriagada fichó por Huachipato en junio recién pasado después de que Athletico Paranaense rescindiera su contrato. El delantero formado en Colo Colo jamás se pudo lucir en el fútbol brasileño, desde donde ya lo habían mandado a préstamo a Audax Italiano durante 2024.

Desde su llegada a Talcahuano, el atacante no había podido encontrar las redes en los tres partidos y 62 minutos que había sumado. Ahora, Luciano Arriagada anota su primer gol con los acereros.