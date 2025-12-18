Universidad de Chile tiene un problema de proporciones por culpa de Gustavo Álvarez, quien pese a tener contrato vigente hasta finales de 2026, anunció en la previa de la penúltima fecha de la Liga de Primera que no continuará como entrenador del Chuncho.

La U busca DT sabiendo que no puede contratar de manera oficial al técnico hasta que esté firmada la renuncia o despido de Gustavo Álvarez. Y Álvarez no quiere dimitir ni pagar la indemnización correspondiente a los azules.

Pero el drama azul no termina ahí: el principal candidato era Renato Paiva, pero el portugués está a medio paso de la selección de Perú. La lista corría a Francisco Meneghini o Martín Anselmi… Meneghini renovó contrato con O’Higgins y quedó descartado, y ahora se suma Anselmi, que tampoco llegará a Universidad de Chile.

Según informó La Tercera, desde el CDA se contactaron con el entrenador argentino (ex Unión La Calera), pero la respuesta fue totalmente negativa. El oriundo de Buenos Aires está sin club, pero pretende seguir en Europa.

“Existió un llamado desde Azul Azul. Sin embargo, el acercamiento no pasó más allá de ese contacto inicial. Anselmi fue claro en su respuesta: volver a Chile no está dentro de sus planes actuales”, informó La Tercera.

La U tendrá que seguir buscando al reemplazante de Álvarez.

Agregaron que “tampoco lo estaba Sudamérica en general, que hoy aparece como una opción lejana en su proyección personal, a menos que se tratara de una institución gigante a nivel continental. La conversación terminó ahí”.

Así, Universidad de Chile queda sin opciones de fichar al top 3 de sus candidatos para reemplazar a Gustavo Álvarez y deberá seguir buscando, con la fase previa de Copa Sudamericana y el inicio de la Liga de Primera 2026 obligando a definir lo antes posible.

Anselmi debutó como entrenador el 2022 en Unión La Calera. Después dirigió Independiente del Valle, Cruz Azul y Porto. En los lusos dejó el cargo tras fracasar en el Mundial de Clubes, dejando un registro total de 10 triunfos, 6 empates y 5 derrotas en 21 partidos.

