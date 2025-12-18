Universidad de Chile si bien todavía no tiene entrenador, ya trabaja pensando en la pretemporada 2026. Es por esta razón que confirmaron un amistoso de lujo ante Universitario de Lima.

El Romántico Viajero vive un cierre de año bastante agitado. Entre la salida de Gustavo Álvarez y la búsqueda del nuevo entrenador, los Azules no han tenido tiempo de pensar en refuerzos, aunque sí al menos cerraron un partido importante de exhibición.

El amistoso de Universidad de Chile

Universidad de Chile trabaja en poder arreglar el adiós definitivo de Álvarez. El entrenador ya manifestó su intención de no seguir en el club y ahora deben ponerse de acuerdo para romper el vínculo entre ambos. El contrato es hasta diciembre de 2026 y la cláusula es de 1,2 millones de dólares.

ver también Exigen a U de Chile y Eduardo Vargas reencontrarse al fin: “Para ambas partir es cumplir una deuda”

Sin saber quién será el entrenador para el próximo año y con Renato Paiva como principal candidato, es que el Romántico Viajero también se enfoca en la planificación de la pretemporada. Por esta razón, confirmaron un amistoso de gran nivel y fuera de Chile.

Universitario de Lima a través de sus canales oficiales, ratificó que se enfrentarán a Universidad de Chile en la denominada “Noche Crema”, donde el campeón del fútbol peruano presentará a sus refuerzos y tendrá a los Azules como grandes invitados a la fiesta.

El duelo será el sábado 24 de enero a las 20:00 horas de Perú y a las 22:00 horas de Chile. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Monumental de Lima y entre las figuras del equipo más ganador del país vecino se encuentra Rodrigo Ureña, quien también jugó en el Bulla.

Publicidad

Publicidad

De esta manera, Universidad de Chile tendrá que desplazarse hasta Perú en la previa al inicio del torneo nacional. La Liga de Primera 2026 debería comenzar una semana después del amistoso ante Universitario, entre el 30 y 31 de enero.